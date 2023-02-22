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竹市府首次棒球場工程體檢會議 草皮積水列改善

2023/2/22 22:50（2/22 22:56 更新）
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新竹市政府22日召開首次新竹市立棒球場工程體檢會議，體檢委員等人至棒球場會勘，發現在先前場地勘驗挖出廢電線及大型磚石的2處坑洞出現積水問題；經排水測試結果，在紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，場地需進行排水改善工程。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月22日
新竹市政府22日召開首次新竹市立棒球場工程體檢會議，體檢委員等人至棒球場會勘，發現在先前場地勘驗挖出廢電線及大型磚石的2處坑洞出現積水問題；經排水測試結果，在紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，場地需進行排水改善工程。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）新竹市政府今天召開第1次棒球場工程體檢會議，召集人副市長蔡麗清與委員前往棒球場會勘，發現草皮有積水情形，將列會勘改善重點。

新竹市政府晚間發布新聞稿指出，召開第1次棒球場工程體檢會議，蔡麗清與體檢委員至新竹市立棒球場，由教育處長童鳳嬌、工務處長曾嘉文陪同並進行環境介紹，了解目前球場改善進度及迫切需要體檢項目。

市府表示，體檢委員團途經外野草皮時，在先前場地勘驗挖掘出廢棄電線及大型磚石2處坑洞，出現積水問題，而經過排水測試結果，在紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，場地需進行排水改善工程。

蔡麗清說，後續市府將視報告內容及建議事項，依政府採購契約及相關規範，由相關權責單位辦理後續檢討改善工作。

新竹市政府15日開記者會由蔡麗清宣布成立新竹市立棒球場工程體檢會，主要為體檢棒球場工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定。（編輯：方沛清）1120222

#蔡麗清
#新竹市政府
#新竹市立棒球場
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