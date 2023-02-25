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澎湖「冬之訪古季」遊程登場 遊客到訪盛讚美景

2023/2/25 16:48（2/25 17:01 更新）
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澎湖國家風景區管理處推出「四季澎湖灣 精彩一籮筐」旅遊行程，其中「冬之訪古輕旅行」遊程在228連假正式推出，安排遊客走訪澎湖百年古厝聚落、探索銅牆鐵壁軍事史蹟、文化遺跡及五營、石敢當等文化特色廟宇、農漁村手作體驗等景點。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年2月25日
澎湖國家風景區管理處推出「四季澎湖灣 精彩一籮筐」旅遊行程，其中「冬之訪古輕旅行」遊程在228連假正式推出，安排遊客走訪澎湖百年古厝聚落、探索銅牆鐵壁軍事史蹟、文化遺跡及五營、石敢當等文化特色廟宇、農漁村手作體驗等景點。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年2月25日
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（中央社澎湖縣25日電）228連假，澎湖在10級東北季風下，不少遊客乘風而來，觀光局澎湖國家風景區管理處推出的「冬之訪古季」成為首發團，遊客體驗澎湖冬天不同的美景，盛讚澎湖真美。

觀光局澎管處推出「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊，主軸，「冬之訪古輕旅行」在228連假正式推出，安排「北環線尋幽秘境」及「湖西＋南環線－農漁村體驗」，首發團各有30餘人參加，在強風低溫下探訪冬季天美景。

澎管處表示，「冬之訪古輕旅行」安排遊客走訪百年古厝聚落、探索銅牆鐵璧軍事史蹟、文化遺跡及五營、石敢當等文化特色廟宇、農漁村手作體驗等景點。

謝姓遊客2個月先後來澎湖3次，他盛讚澎湖的冬天真美。冬天人少但可以好好看看不同的美景，每次都有不同的美。

澎管處副處長洪志光表示，「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊，包括有「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」等多元遊程，其中「冬之訪古季」今天正式啟動至3月26日為期一個月，期能吸引遊客回流，帶動全年觀光熱潮。（編輯：郭諭儒）1120225

澎湖國家風景區管理處表示，「四季澎湖灣 精彩一籮筐」主題遊程包含「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」等，其中「冬之訪古季」25日正式啟動，盼吸引遊客到訪，帶動全年觀光熱潮。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年2月25日
澎湖國家風景區管理處表示，「四季澎湖灣 精彩一籮筐」主題遊程包含「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」等，其中「冬之訪古季」25日正式啟動，盼吸引遊客到訪，帶動全年觀光熱潮。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年2月25日
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洪志光
澎湖規劃四季遊精彩一籮筐 元宵乞龜打頭陣
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