議員批青年局「蔣空話」 北市府：盤點評估中

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北26日電）台北市長蔣萬安競選時曾提設「青年事務局」政見，但台北市議員吳沛憶指出，北市府迄今無規劃時程，質疑是「蔣空話」詐騙青年；北市府今天表示，正積極盤點評估中。

民進黨台北市議員吳沛憶透過新聞稿指出，台北市議會早有成立青年局的提議，蔣萬安競選時跟進並承諾優先成立青年事務局，但迄今只有空話，並指經詢問台北市政府籌備狀況，結果一問三不知，既無具體規劃，也不知道時程。

吳沛憶質疑，蔣萬安迄今還在「蔣空話」詐騙青年，認為蔣萬安選前高調宣示，選後不了了之，甚至在市政會議與市府列管案件中隻字未提，根本拿青年議題來騙票。

她說，向北市府詢問青年事務局設立計畫、進程，得到的回覆只有「目前尚無明確時程計畫資料可茲提供」，連什麼時候要開始都不得而知。

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吳沛憶表示，國民黨在青年議題上說一套、做一套，早有前科，要求蔣萬安儘速提出青年事務局的籌設時間表，不要再詐騙青年，且未來對青年事務局的構想與規劃，也應持續向議會提出報告，確保北市青年事務局能夠真的屬於北市青年，而不是又拿來做為市長做人情的政治酬庸。

台北市政府副發言人徐政璿今天回應表示，青年議題是城市發展重要指標，市府正積極盤點並評估府內機關運作、人員配置，在新機關尚未成立前，蔣萬安己責成產業局及勞動局積極推動青年創業及就業發展等相關業務。（編輯：蕭博文）1120226