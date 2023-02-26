台東掩埋場火災飄濃煙 環保局監測應變發放口罩

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台東市公所垃圾掩埋場今晨起火燃燒，消防局派人車灌救暫時控制火勢，但附近民眾籠罩在煙霧中，台東縣環保局啟動空污應變監測，並調度N95口罩等提供民眾緊急防護使用。

台東縣政府表示，今天凌晨1時多接獲火災通報後，台東縣消防局動員消防水車及消防人員馳援，各相關單位也盡速救災，已先行控制火警特定區域。

由於垃圾易燃物加上強風助燃，台東縣政府指出，現場仍有餘火悶燒，為避免垃圾掩埋場周邊建農里社區居民呼吸道不適，環保局提供口罩1萬個、衛生局也提供N95口罩1200個並購買50箱礦泉水供里民先行防護及飲用。

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另外，環保局在掩埋場周界下風處及上風處敏感地點以氣體偵測器持續進行空氣污染物監測，環保局研判空氣污染物將會隨著火勢控制或撲滅，濃度已被大氣稀釋，對於掩埋場周邊及台東市區居民影響將逐漸變小。

台東縣環保局表示，掩埋場為開放環境，污染物會隨距離逸散後被大氣稀釋，災後空氣品質應可恢復正常，呼籲居住掩埋場附近里民可先以關閉門窗、減少戶外活動，並佩戴口罩做好自身呼吸道防護。（編輯：戴光育）1120226