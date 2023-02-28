新北石碇宗教盛會祭環保祈福龜 敬神兼宣導保育

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）翡翠水庫集水區設有食蛇龜野生動物保護區，附近新北市石碇區永安里不僅成立護龜巡守隊，區內迎媽祖等宗教信仰活動，民眾還製作環保食蛇龜、柴棺龜祈福，敬神兼宣導保育工作。

新北市石碇區耆老告訴中央社記者，早期石碇各村莊每5年的農曆5月，都會恭迎台北市關渡宮媽祖、新北市淡水清水祖師爺及北市木柵保儀大夫，在當地遶境祈福。

耆老指出，伴隨鑾駕的鑼鼓，沿途信徒燃放炮竹，所到之處信眾擺設香案迎接。後來，鑑於肉類供品在炎熱夏天容易腐敗，逐漸改為天涼的農曆2月舉辦。

石碇區永安里里長蕭敏玲今天下午接受中央社記者電訪表示，以往迎神時，家戶都會辦桌請客，如今永安里雖因台北翡翠水庫興建導致人口外移，但仍延續傳統至今；今年恭迎媽祖等神尊祈安遶境時，外地的異鄉遊子都會返鄉參與。

她說，永安里信仰中心護安宮27日迎接媽祖、清水祖師、保儀大夫遶境，今天並駐駕在護安宮。居民結合翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區的特色，製作以食蛇龜、柴棺龜為造型的3隻祈福龜當成供品，祈求風調雨順，也宣導生態保育的觀念。

蕭敏玲表示，柴棺龜被列為台灣一級保育類物種、食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，都是瀕危保育類野生動物，翡翠水庫集水區是相關保護區，範圍涵蓋永安里南岸、北岸。永安社區發展協會與行政院農業委員會林務局攜手組織巡守隊，防止食蛇龜被盜捕或不幸在產業道路遭路殺。

她指出，她環發想藉由遶境祈福的宗教活動，製作3隻永安環保祈福龜，選購300份肉燥與素食口味的米粉組成保育的食蛇龜、柴棺龜供品，並搭配原生龜文宣資料，在神尊供桌前裝飾LED（發光二極體）燈，十分閃耀吸睛。

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蕭敏玲表示，環保祈福龜將於3月2日分享給永安里民，讓大家可以獲得平安祈福，也藉此更認識保育食蛇龜、柴棺龜的重要意義；另外，也希望活化雲海國小永安分班的閒置校舍，建置保育食蛇龜、柴棺龜的教育中心。

台北翡翠水庫管理局於民國102年2月提出劃設建議，林務局提報經行政院農業委員會在102年12月5日核准，依據野生動物保育法第10條第3項劃定「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」，並於102年12月10日由行政院公報刊載公告生效。（編輯：戴光育）1120228