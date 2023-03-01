扮櫻木花道環島百座球場 崔漢伯另類展現台灣之美

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電影「灌籃高手」在台灣掀起熱潮，41歲男子崔漢伯（右）以主角「櫻木花道」造型環島，在全台各處籃球場留影，也另類展現台灣之美。（崔漢伯提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）電影「灌籃高手：THE FIRST SLAM DUNK」掀起熱潮，男子崔漢伯以「櫻木花道」造型環島，在苗栗被捕捉到他唯妙唯肖的身影。他說，將收集全台百座籃球場，另類展現台灣之美。

日本漫畫「灌籃高手」是許多人青春回憶，電影在台上映後再掀熱潮。一名網友日前在苗栗市貓貍山公園籃球場意外捕捉一名男子頂著鮮紅色招牌短髮，穿著湘北球隊的10號球衣，背影看起來酷似「灌籃高手」中的經典人物櫻木花道，照片分享到臉書社團「路上觀察學院」吸引大批網友按讚討論。

照片本尊崔漢伯是一名41歲男子，曾從事多年驗光工作，日常生活常和家人一起玩Cosplay，事後也大方上網留言，並進一步貼出多張照片。

崔漢伯今天接受媒體電訪表示，自己身高189公分、球鞋尺寸30號，恰巧都和櫻木花道一樣，因此嘗試以「櫻木花道」造型現身各個球場，沒想到球友反應也相當熱烈，曾遇過同樣熱血的粉絲，現場播放起灌籃高手的主題曲，大家一起打球、聊聊看灌籃高手的感覺，十分感動，也很享受這樣的過程。

崔漢伯指出，他目前正進行環島計畫，化身「櫻木花道」收集全台100個籃球場風景，其中最經典的莫過於台東太麻里的「灌籃高手平交道」，也陸續走訪過司馬庫斯籃球場，因為海拔最高、被櫻花樹包圍，是他心中排名第3美，以及被群山環繞的新竹縣錦屏國小籃球場，心中排名第2美；至於當天被拍攝的苗栗市貓貍山公園籃球場，周邊環境也很棒，特別將成人、兒童球場分區規劃，十分貼心。

崔漢伯說，以前國中打球經歷也是常幫大家搶籃板，看到櫻木花道在劇中熱血救球的過程，令他感動，希望效仿櫻木花道在球場上盡力做好自己的角色；而「灌籃高手」中有許多場景風景很美，「台灣也不遑多讓」，他想以另類方式展現，更希望有機會讓日本作者井上雄彥也看到這些台灣之美。（編輯：李錫璋）1120301