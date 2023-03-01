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竹北豆子埔溪水混濁 環保局研判工地泥水污染

2023/3/1 17:19（3/1 17:51 更新）
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竹北市豆子埔溪日前溪水異常混濁，新竹縣環保局1日派員勘查發現是建築工地開挖地基，混濁的地下泥水流入豆子埔溪中，已要求工地停止排放，並依法開罰。（新竹縣環保局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月1日
竹北市豆子埔溪日前溪水異常混濁，新竹縣環保局1日派員勘查發現是建築工地開挖地基，混濁的地下泥水流入豆子埔溪中，已要求工地停止排放，並依法開罰。（新竹縣環保局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣竹北市豆子埔溪昨天溪水異常混濁，縣環保局今天派員勘查發現是建築工地開挖地基，混濁的地下泥水排放流入豆子埔溪，已要求工地停止排放，將依照水污染防治法開罰。

新竹縣環保局向中央社記者表示，昨天下午近6時許獲報，在竹北市豆子埔溪莊敬3路以西流域水色異常，隨即由稽查員趕到現場，立即進行採樣，檢測懸浮固體。今天再次派員稽查，了解排放源頭。

環保局指出，主要是一處建築工地在開挖地下基地時，將混濁的泥水經簡易處理後排放到豆子埔溪，已要求工地關閉排污口，預期豆子埔溪濁度會逐漸降低。

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環保局表示，已經採樣混濁溪水，並將採樣到的水體送交實驗室檢驗，釐清逕流廢水懸浮固體濃度，預計2週後結果出爐，待結果出爐後將依水污染防治法開罰，可處新台幣6萬至2000萬元。

環保局指出，營建工地開工前需檢具逕流廢水削減計畫書，獲核可後要依計畫內容執行，但有部分業者為便宜行事，未將逕流廢水妥善處理而排放，因而造成溪流或溝渠等污染，將依法追究責任。（編輯：李錫璋）1120301

#豆子埔溪
#新竹縣環保局
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