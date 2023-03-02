苗縣高接梨穗寒害災損嚴重 爭取辦理現金救助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣高接梨穗受連續寒流低溫影響，災損嚴重，縣府農業處今天表示，初步調查全縣受損面積逾5%，損害率平均2至5成，將報請農委會辦理每公頃新台幣6萬2000元現金救助。

苗栗縣政府農業處指出，苗栗縣高接梨種植面積約1256公頃，其中，主要產區卓蘭鎮栽培面積約830公頃、大湖鄉約246公頃，每年12月至隔年2月是高接梨穗嫁接適應期，今年1月、2月連續低溫、寒流，影響嫁接成果，農民紛紛反映，梨穗出現霜害、凍傷災損情形。

農業處表示，近期邀集農委會苗栗農改場、農糧署及相關公所人員現場鑑定災損情形，初步調查結果，全縣受損面積達5%，平均損害率約2至5成，災損金額約計新台幣1067萬元，皆已達天然災害現金救助標準。

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苗栗縣長鍾東錦今天會同卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人前往卓蘭鎮一處高接梨園勘查災情。陳姓農民指出，今年寒流、強烈冷氣團一波接一波，首次嫁接的梨穗僅約1成存活，即使「翻刀」重新嫁接新梨穗，仍因寒害等天候因素存活率低，損失慘重。

農業處農務科長丁美君表示，將盡速彙整相關資料，報請農委會辦理現金救助，依農業天然災害救助辦法規定，高接梨每公頃現金救助6萬2000元，另外，農委會已開辦梨產品相關保險，在極端氣候影響下，呼籲梨農多加投保，分散天然災害風險。（編輯：張銘坤）1120302