北市環保局招考150名儲備駕駛 月薪上看4.2萬元

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市環保局招考150名儲備駕駛，月薪加計清潔獎金及駕駛安全獎金可達新台幣4萬2000元。21日上午9時起現場報名，5月14日筆試，通過者再參加路考，時間另行公告。

台北市環保局今天發布新聞稿指出，「112年儲備駕駛甄試」預計錄取150名，包含一般類組105名、保障類組45名，月薪加計清潔獎金及駕駛安全獎金可達4萬2000元。

環保局表示，此次甄試分為筆試及路考測驗，報名期間自21日上午9時起至23日下午5時，在台北市政府第二行政中心1樓現場報名，預計5月14日筆試，通過筆試者才能參加路考測驗，時間會再另行公告。

環保局指出，此次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上（即民國111年11月23日（含）前設籍者）；如為大陸地區人民到台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿10年（即102年3月23日（含）前設籍者）。

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應考條件同時須具有國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並領有大貨車、大客車或聯結車有效職業駕駛執照1年以上者（即111年3月23日（含）前取得駕駛執照者）。

環保局表示，配合無紙化政策，報名表與甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北就業大補帖網站及台北市政府環境保護局網站，民眾可自行下載列印。（編輯：戴光育）1120306