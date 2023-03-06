花蓮市地標「石來運轉」整修 盼再現舊火車站風華

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮市地標「石來運轉」進行石球打磨、基座清洗並修繕整體噴泉設施，預計4月底完工，市長魏嘉彥今天現勘，關切施工狀況，也期許盡速完工，再現花蓮舊火車站前的文史風華。

石來運轉噴泉廣場前身是花蓮車站，近年噴水幫浦頻故障，加上石球長年磨耗，市公所去年底辦理「舊站街景風華再現」工程，將石球打磨、基座清洗修補，並修繕整體噴泉設施。

魏嘉彥表示，目前工程進度已接近4成，自2006年落成以來，歷經17年的風雨洗禮，市公所藉這次的整修工程，重新翻修象徵「風生水起」的花崗石球轉動設施，並將原先直徑長達23公尺的水池，保留內圈水池以及最外側的廊道舖面和墩柱連座裝飾，外圈部分則新設地面噴泉，更增加了流水渠道、光雕照明與親水景觀。

魏嘉彥指出，「石來運轉」是花蓮頗負盛名的地標，更是觀光旅客遊玩拍照的打卡聖地，雖因年久失修而暫時轉不動，但花蓮市公所積極辦理整修工程，也透過老照片的分享，讓更多市民朋友了解花蓮舊車站前的歷史風貌，也勾起不少老花蓮人的記憶共鳴，期盼「石來運轉」完工開放後，能繼續陪伴民眾豐富花蓮印象。

市公所建設課長徐國城說明，「石來運轉」近年來因石灰質沉積，造成噴水管線阻塞、馬達受損，同時受到地震影響，球體轉動軌道偏移，導致機電設備頻頻故障，因此市公所自籌經費辦理改善工程，工程經第一次設計變更，總預算達新台幣1147萬元，實際施工進度39.3%，預定於4月底竣工。（編輯：黃世雅）1120306