戴瑋姍指放任假獸醫違法看診 新北：開罰廢照

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新北市議員戴瑋姍等人7日開記者會，指板橋翔心動物醫院醫療糾紛頻傳，動保處卻怠惰、放任無照獸醫違法執業。陳情人董小姐指出，她養的吉娃娃「辣妹」因骨折到翔心治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板甚至從皮下插出。中央社記者高華謙攝 112年3月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍等表示，新北板橋區翔心動物醫院醫療糾紛頻傳，新北市政府動物保護防疫處卻怠惰、放任無照獸醫違法執業；動保處說，已依法開罰並廢止開業執照。

戴瑋姍、民進黨籍新北市議員張錦豪與林秉宥今天與陳情者在新北市議會舉行記者會，戴瑋姍表示，近期接到8起翔心醫療糾紛，廣告標榜3名獸醫師，其實只有陳姓院長是合格醫師，莊姓醫事助理卻對外自稱醫師，獨自替寵物看診，兩人涉入多起醫療失誤。

她說，民眾檢舉後，動保處竟讓翔心直接辦理停業，讓受害民眾求償無門，甚至多次拒絕採納莊姓醫助違法醫療行為事證，顯然是包庇業者；這間醫院近日疑另覓新址並改名，想另起爐灶。

董姓陳情人說，她養的吉娃娃「辣妹」去年骨折到翔心治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板甚至從皮下插出。她向翔心要求調閱病歷資料遭拒絕，陳姓院長還稱「我沒必要站在這裡給妳問」。

董姓陳情人表示，她持續追蹤翔心的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁，發現過去粉專名稱是新莊區某動物醫院，沒想到google評分掉成2.9後，又搬到板橋變翔心醫院，期間還一度改名為台大翔心醫院，現在又另改新名，發聲明稿稱與翔心無關，這是一貫手法。

許姓陳情人說，她的狗狗「九妹」去年身體不適，到號稱「24小時照護」的翔心留院觀察，原本經診斷生命徵象穩定，沒想到隔天收到狗狗死亡消息。陳姓院長甚至稱凌晨4時離開獸醫院時，醫院沒任何人，直到上午9時才發現狗已死亡。

林秉宥表示，動保處去年就知道莊姓醫助無照看診，也曾為莊姓醫助自稱獸醫師開罰新台幣1萬元，但陳情人多次檢舉，動保處卻屢以查無事證搪塞，還同意業者停業，後續又用連絡不到院長為由，拖2個多月遲不開罰，難道是在包庇業者？

動保處表示，莊姓醫助未取得獸醫師資格進行獸醫師業務，已依獸醫師法處10萬元罰鍰，由於經檢舉仍未改善，已依法廢止獸醫診療機構開業執照。

動保處說，即使停業、撤證，消費關係效力仍在，不影響民眾依消費者保護法申訴，動保處協助錄案，通知兩造調解，但首次申訴調解院方未到，調解不成立，後續將視民眾提申訴再協助。

重起爐灶部分，動保處表示，沒接獲陳姓院長另申請診療機構或登記動物醫院情形。動保處處理動物醫院開業審核，除書面審核聘用獸醫師是否合法，也會依新北獸醫診療機構設置標準，到場與負責人會勘診療場所。（編輯：李明宗）1120307