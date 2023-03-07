北市推都更5箭 老舊公寓電梯補助增至300萬元

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）為加速都市更新，台北市推出「都更5箭」，除日前宣布的7599降低門檻，另公布放寬山坡地危險建物可更新等措施，老舊公寓電梯補助則增至300萬元。

台北市長蔣萬安今天出席「都更5箭 台北無限 TAIPEI ON THE WAY」記者會，宣布市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施，加速台北市都市更新。

其中「降門檻」為日前已宣布的7599計畫，公辦都更受理意願門檻自90%降至75%；而「法放寬」，除公辦都更，同時積極檢討各項法令，包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」等法令鬆綁，民間辦理重建更有彈性。

「速通關」則是為加速審議程序，推出「都市更新150專案」，審議時程預估150日，而「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，提前審查及分流審查制度縮短行政時程，讓民眾立即有感。

「排障礙」以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向，持續加速危老重建案件進程。

「加碼辦」是因應超高齡社會來臨，老舊公寓加裝電梯，將提高補助金額至新台幣300萬元，並補助1樓空間美化費用。

蔣萬安會後接受媒體聯訪時表示，在山坡地危險建物可更新方面，如文山區、內湖區等，不少老舊建物已有很大的裂痕、鋼筋外露，居住者又多是長輩，盼法規鬆綁後能加速整合、提升居住品質。

另外，媒體詢問都更處升格為都更局進度。蔣萬安則表示，內部還在討論及盤點資源，會排除障礙加速進行。（編輯：蕭博文）1120307

台北市政府7日在市政大樓舉行「都更5箭 台北無限」記者會，市長蔣萬安（右3）率領副祕書長張溫德（左3）、都發局長王玉芬（右2）、都市更新處長陳建華（左2）、建築管理工程處長虞積學（右）、台北市住宅及都市更新中心代理執行長羅世譽（左）等人出席。中央社記者張新偉攝 112年3月7日