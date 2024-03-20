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北市大安區文昌街老舊建物地板坍塌 騎樓停放6機車遭壓

2024/3/20 08:28（3/20 09:31 更新）
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台北市警消19日晚間獲報，大安區文昌街1處無人居住建物的2樓地板坍塌，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月20日
台北市警消19日晚間獲報，大安區文昌街1處無人居住建物的2樓地板坍塌，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月20日
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北警消昨天晚間獲報，大安區文昌街1處無人居住建物2樓地板坍塌，壓到6輛機車、未釀傷亡；市府表示，建物疑年久失修，今天凌晨完成階段性拆除，將追究所有權人公安責任。

台北市政府表示，昨天晚間10時32分獲報，大安區文昌街1無人居住建物的2樓地板坍塌，未釀傷亡，但壓到6輛機車。

市府說明，建管處到場勘查發現，現場為2層樓高且無使用執照建物，立即拉起封鎖線，並在晚間11時40分成立前進指揮所，同時請建築師公會到場協助確認結構安全。

市府表示，經查，建物疑似年久失修，造成構造物崩壞，但因是獨立建物，不影響兩側鄰房結構安全。

市府指出，建物在今天凌晨3時50分完成階段性拆除，道路也已清除磚塊廢棄物，交通恢復正常通行，因此撤除前進指揮所，後續交由建管處追究建物所有權人責任。

建管處表示，將在今天發函建物所有權人，要求限期改善並依違反「建築法」裁處，以維公共安全。（編輯：陳仁華）1130320

#台北市政府
#建管處
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