北市文昌街老屋騎樓樓板坍塌 議員籲清查鄰近建物

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北大安區文昌街1棟老舊建物騎樓樓板昨晚突坍塌，波及6輛機車、幸無傷亡。北市建管處今天表示，初判疑為老屋疏於維修所致；市議員曾獻瑩要求清查鄰近建物，避免類似情況再發生。

北市警消昨晚10時32分獲報，指大安區文昌街1棟無人居住的2層樓高建物發生塌陷，立即派員趕赴現場處理，經查為騎樓樓地板坍塌，造成磚牆及鋼筋散落滿地，現場拉設封鎖線與交管，幸無人受困傷亡，但周遭停放的6輛機車卻因此受損。

北市建管處今天透過新聞稿表示，接獲此案通報後，立即派員會同台北市建築師公會前往勘查處理。

建管處副處長王金棠指出，經查坍陷建物為未領有使用執照的兩層加強磚造老舊房屋，目前已無人居住，現場初判坍塌原因疑為房屋老舊疏於維修，外牆柱及騎樓樓板有龜裂情形，建物所有權人未善盡管理維護之責，裂縫持續擴大，導致本次騎樓樓板坍塌事件，因塌陷建物為獨立構造，尚不影響兩側鄰房結構安全。

由於騎樓樓板坍塌可能持續，建管處表示，經公會建築師勘檢後建議應立即拆除有公安之虞騎樓範圍的外牆、柱及樓板等構造物，隨即調派挖土機、卡車等機具於現場破碎清運，直到今天凌晨3時50分完成相關作業，目前現場無立即公安疑慮，並已圍設封鎖線管制人員進出。

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建管處長虞積學表示，對於建物所有權人未善盡管理之責，造成建物樓板塌陷事件，後續將依違反建築法第77條第1項規定追究所有權人責任並責令限期完成改善，除將依同法第91條規定處以新台幣6萬至30萬元罰鍰外，若未依期限改善得再連續處罰。

無黨籍台北市議員曾獻瑩上午也透過新聞稿表示，文昌街聚集許多商家，建物騎樓常為民眾逛街行走之處，幸好這次坍塌事件發生在深夜，否則若發生在白天恐造成人員傷亡，要求相關單位應清查附近是否有類似狀況的建物，予以提出警告或要求結構補強，避免類似事件再次發生。（編輯：陳仁華）1130320