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北市文昌街老屋騎樓樓板坍塌 議員籲清查鄰近建物

2024/3/20 10:09（3/20 10:36 更新）
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台北市大安區文昌街1棟老舊建物騎樓樓板19日晚間突坍塌；台北市建管處20日表示，初判疑為老屋疏於維修所致；無黨籍北市議員曾獻瑩要求相關單位應清查附近是否有類似狀況的建物，避免相同情況再發生。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月20日
台北市大安區文昌街1棟老舊建物騎樓樓板19日晚間突坍塌；台北市建管處20日表示，初判疑為老屋疏於維修所致；無黨籍北市議員曾獻瑩要求相關單位應清查附近是否有類似狀況的建物，避免相同情況再發生。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月20日
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北大安區文昌街1棟老舊建物騎樓樓板昨晚突坍塌，波及6輛機車、幸無傷亡。北市建管處今天表示，初判疑為老屋疏於維修所致；市議員曾獻瑩要求清查鄰近建物，避免類似情況再發生。

北市警消昨晚10時32分獲報，指大安區文昌街1棟無人居住的2層樓高建物發生塌陷，立即派員趕赴現場處理，經查為騎樓樓地板坍塌，造成磚牆及鋼筋散落滿地，現場拉設封鎖線與交管，幸無人受困傷亡，但周遭停放的6輛機車卻因此受損。

北市建管處今天透過新聞稿表示，接獲此案通報後，立即派員會同台北市建築師公會前往勘查處理。

建管處副處長王金棠指出，經查坍陷建物為未領有使用執照的兩層加強磚造老舊房屋，目前已無人居住，現場初判坍塌原因疑為房屋老舊疏於維修，外牆柱及騎樓樓板有龜裂情形，建物所有權人未善盡管理維護之責，裂縫持續擴大，導致本次騎樓樓板坍塌事件，因塌陷建物為獨立構造，尚不影響兩側鄰房結構安全。

由於騎樓樓板坍塌可能持續，建管處表示，經公會建築師勘檢後建議應立即拆除有公安之虞騎樓範圍的外牆、柱及樓板等構造物，隨即調派挖土機、卡車等機具於現場破碎清運，直到今天凌晨3時50分完成相關作業，目前現場無立即公安疑慮，並已圍設封鎖線管制人員進出。

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建管處長虞積學表示，對於建物所有權人未善盡管理之責，造成建物樓板塌陷事件，後續將依違反建築法第77條第1項規定追究所有權人責任並責令限期完成改善，除將依同法第91條規定處以新台幣6萬至30萬元罰鍰外，若未依期限改善得再連續處罰。

無黨籍台北市議員曾獻瑩上午也透過新聞稿表示，文昌街聚集許多商家，建物騎樓常為民眾逛街行走之處，幸好這次坍塌事件發生在深夜，否則若發生在白天恐造成人員傷亡，要求相關單位應清查附近是否有類似狀況的建物，予以提出警告或要求結構補強，避免類似事件再次發生。（編輯：陳仁華）1130320

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