台南林百貨雨遮板表層混凝土剝離 市府緊急檢修

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南舊城區林百貨昨晚5樓屋簷雨遮板表層混凝土剝離，損及下方1輛自小客車，台南市政府今天緊急檢修，將和車主討論損害賠償。

中西區林百貨是台南舊城區熱門觀光景點，昨晚8時許5樓屋簷雨遮板表層混凝土剝離，損及下方1輛自小客車，無人受傷，警方封鎖中正路至友愛街間的忠義路段單向車道，相關單位晚上10時完成路面清理。

台南市副市長葉澤山、文化局副局長林韋旭、文資處長林喬彬等人相繼趕往現場會勘，初判是長期熱脹冷縮及強風吹拂造成。

市府今天啟動林百貨緊急檢修作業，邀集文資審議委員與專家學者研商檢修和維護事宜。市府也聯繫車主，將處理損壞賠償事宜。

台南市府發布新聞稿指出，林百貨是市定古蹟，2010年1月啟動修復，2013年1月完成，完工逾10年。這棟建於1932年的府城標誌性建築，歷經戰火與用途多次轉換，迄今高齡92歲，定期巡查，此次事發突然，市府將強化古蹟巡查檢修。

台南舊城區的林百貨俗稱「五層樓仔」，1932年12月5日開幕，位於日治台南市末廣町2丁目，是台灣第2間、南台灣第1間百貨公司，也是台灣唯一設有神社的百貨公司，開幕日僅比當時台北市榮町的菊元百貨晚2天，並列為日治台灣南北兩大百貨。

林百貨開幕當年是台南最高建築，擁有台南第1座商用電梯。市府斥資新台幣8000萬元整修，由高青投資取得10年經營權，2014年6月再開幕。（編輯：郭諭儒）1130320