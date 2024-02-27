國際音樂節登場 維也納交響樂團等演出台南400盛宴

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（中央社記者張榮祥台南27日電）2024台南國際音樂節今天登場，為期3個月，小提琴天后慕特、維也納交響樂團等音樂家及團體將演出，另有親子音樂會及爵士、曼波等多元曲風，13場次音樂會打造台南建城400年音樂盛宴。

台南市副市長葉澤山今天宣布2024台南國際音樂節登場，他表示，台南市是文化古都，孕育許多知名音樂家，也讓台南在台灣音樂發展史占有重要地位，台南國際音樂節4年來邀請知名表演團體及音樂家演出，深受歡迎。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南國際音樂節演出陣容堅強，包含小提琴天后慕特、頂尖小提琴家奧古斯汀及黃俊文等人，且邀來首次到台南的維也納交響樂團與維也納歌劇院合唱團，演出貝多芬第九號交響曲「合唱」，更是此曲目首演200年。

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此外，音樂節演出曲目多元，包括迪士尼「美女與野獸」動畫交響音樂會、親子草地音樂會等，且有爵士、曼波等不同風格音樂演出；作曲家石青如也為「台南400」打造的「風起王城」四部曲交響樂，將由台南市交響樂團首演，這是專屬台南的城市交響樂曲。

市府文化局表示，今年台南國際音樂節適逢「台南400」，以「時代之聲」為主題，今天至5月26日期間共推出13場次音樂會，演出場地在文化中心、總爺藝文中心及永成戲院等，以慶賀台南和世界交陪。（編輯：陳仁華）1130227