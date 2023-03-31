房屋倒塌3罹難工人沒勞保 中市稽查老舊建物施工

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市中區一處老宅30日倒塌，3工人罹難。勞動部職安中心查出，工程營造商未替3工人投保勞保，將開罰並追究業者給付。市府都發局則全面清查中區老舊施工建物。

台中市中區台灣大道1段巷內一處老宅30日倒塌，壓住旁邊施工的3名工人，3人先後被救出後不治。市府認定意外是因為沒有任何安全措施，開罰並勒令停工。

市府都發局長李正偉今天接受媒體訪問表示，經查中區從民國109年至112年3月30日，領有執照的施工案件共64件，其中10件屬危老重建案；期間內有損鄰列管案僅2件，包括此次台灣大道1段299巷案件，其餘零星個案皆協調或和解完成，依規領得使用執照。

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都發局針對中區目前32件領有建造執照、拆除執照的工程，委派台中市結構技師公會、省土木技師公會及台中市土木技師公會，協助現場查核工地相關工安措施，並審視各工程的施工計畫書是否確實落實，如果違反規定，將勒令停工並限期改善，預計4月12日前全數完成清查。

勞動部中區職業安全衛生中心調查，該工程營造商未替3罹難工人投保勞保。中區職安中心主任李文進指出，工程營造商、下游承包的鋼筋商及板模商未替3人投保勞保，將依違反勞工保險條例移請勞保局開罰，並追究業者給付。（編輯：唐聲揚）1120331