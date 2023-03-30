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台中房屋倒塌1死2待援 工地未做防護措施勞動部開罰30萬

2023/3/30 17:30（3/30 17:52 更新）
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台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌，3工人受困，消防人員到場救援，徒手搬運石塊、鐵皮進行搶救工作。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌，3工人受困，消防人員到場救援，徒手搬運石塊、鐵皮進行搶救工作。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
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（中央社記者郝雪卿、黃國芳台中30日電）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋倒塌，壓住鄰居施工的3人，蔡姓工人救出送醫不治，另2人待援。勞動部中區職安中心發現工地未做支撐防護設施，開罰30萬並勒令停工。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋上午因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局也出動搜救犬到場協助搶救，搜救犬持續嗅聞，已初步探測2名工人位置，持續清空搶救中。

勞動部中區職安中心表示，依據營造安全衛生設施標準第67條，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物場所從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效預防設施，不過，派員前往現場調查，並未發現有斜撐等防護措施，已勒令停工，並依違反職業安全衛生法對業者開罰新台幣30萬。

台中市勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，會依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。

勞工局同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，協助妥善處理相關事宜。

台中市都發局指出，經勘查現場，施工單位因未設維護安全等設施，導致緊鄰房屋倒塌且造成勞工死亡，依違反建築法開罰1萬8000元，並發文即日起勒令停工，須等責任釐清並提施工改善計畫獲審通過才能復工。（編輯：卞金峰）1120330

台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午倒塌，3人受困，消防人員救出一名男子送醫搶救後仍宣告不治，目前尚有2人受困。圖為台中市環保局出動車輛前往清除土石。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午倒塌，3人受困，消防人員救出一名男子送醫搶救後仍宣告不治，目前尚有2人受困。圖為台中市環保局出動車輛前往清除土石。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
#台中
#房屋倒塌
#工人
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