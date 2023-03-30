台中房屋倒塌壓隔壁工地工人1死2待援 市府：勒令停工並究責

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台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌，3名工人受困，其中1人被救出傷重不治。（台中市消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月30日

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（中央社記者吳哲豪、郝雪卿台中30日電）台中市台灣大道一棟2層樓房屋倒塌，3工人受困，其中1人被救出傷重不治；市府都發局表示，除現場搶救優先外，後續將依建築法規定勒令停工，另將配合勞檢單位釐清所涉勞安及公共安全等責任並究責。

台中消防局今天上午10時44分獲報指出，中區台灣大道一段299巷有房屋倒塌，消防局指出，台灣大道一段299巷7號的房屋施作工程時，旁邊5號的2層樓磚造木造鐵皮屋突倒塌，壓到工人，造成3人受困，消防局人員到場後，救出1名工人，送衛福部台中醫院急救，仍因傷重不治。

台中市副市長王育敏也來到現場關心搜救進度，王育敏接受媒體聯訪指出，現場有3名工人受困，目前已救出1人，搜救犬也確認另一名工人位置，搜救人員已全力進行搶救，希望把人救出來。

王育敏說，市府目前全力進行搶救工作，也會追究工程單位的疏失及責任歸屬。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘指出，搜救犬在倒塌現場後方發現有人受困，搜救人員正全力將磚塊、鐵皮等移除，再利用生命探測儀器確認受困工人詳細位置，他們也不敢使用大型機具移除磚塊、水泥，以免傷害到受困工人。

台中市政府都市發展局也發布新聞稿指出，初步研判可能是台灣大道一段299巷7號的建築物施工不當，造成旁邊建築物倒塌，目前推斷可能是施工不當導致公安事件發生。（編輯：陳仁華）1120330

台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午發生倒塌意外，消防局獲報立即派員前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日