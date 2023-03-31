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台中房屋倒塌3死 營造商、怪手司機過失致死遭移送
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台中房屋倒塌3死 營造商、怪手司機過失致死遭移送

2023/3/31 08:04（3/31 08:26 更新）
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台中市中區台灣大道一段一處老屋30日倒塌，造成3名工人受困不治，負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛被依過失致死罪嫌移送偵辦。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一處老屋30日倒塌，造成3名工人受困不治，負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛被依過失致死罪嫌移送偵辦。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
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（中央社記者趙麗妍、黃國芳台中31日電）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋昨天倒塌，壓住鄰宅施工的3人，警消先後救出蔡男、吳男但均不治，今天凌晨再救出陳男也罹難。負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛被依過失致死罪嫌移送偵辦。

台中消防局昨天上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名旁邊施工的工人，立即派出消防人員搶救。

消防人員趕抵，於昨天上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院急救後仍不治，另外2名受困工人因深埋瓦礫堆中，因土石鬆軟，動用大型機具，恐又造成坍塌，消防局出動搜救犬協助搶救。

搜救人員於昨天下午3時30分發現第2名受困工人的頭髮、手，直到傍晚5時許露出頭部，昨天晚間8時18分發現第3名工人。

搜救人員持續使用電鋸等器材分解鐵皮屋頂，或徒手挖掘並搬運土石，直到昨天深夜10時55分，將第2名受困的吳姓工人救出，另外於今天凌晨1時23分也將第3名陳姓工人救出，2人都不幸罹難。

這起老屋倒塌工安意外，造成3名工人死亡，台中市警方昨天下午已約談負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛到案說明後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢方昨天也前往現場勘驗，釐清事故原因。

台中市長盧秀燕昨天傍晚前往關心搶救進度並慰問家屬。她當時接受媒體聯訪時表示，市府一定搶救到最後一秒鐘，絕不放棄。

台中市土木技師公會理事長林育信說明，7號建築物原先在施工，挖了約100公分深、60公分寬的溝，導致隔壁5號建築物突然解壓、支撐強度不足而向右倒塌，不過，實際原因仍要等工地清理完畢後才能確認。

台中市勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，依規定裁處新台幣30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。

台中市都發局指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物涉及施工不當，造成5號建築物倒塌，將依建築法規定勒令停工。（編輯：徐睿承）1120331

#台中市
#房屋倒塌
#工人
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