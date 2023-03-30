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台中房屋倒塌 土木技師指挖溝土壤壓力不均所致

2023/3/30 18:03（3/30 19:10 更新）
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台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午倒塌，3人受困，消防人員救出一名男子送醫搶救後仍宣告不治，目前尚有2人受困。圖為台中市環保局出動車輛前往清除土石。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午倒塌，3人受困，消防人員救出一名男子送醫搶救後仍宣告不治，目前尚有2人受困。圖為台中市環保局出動車輛前往清除土石。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日
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（中央社記者吳哲豪、郝雪卿台中30日電）台中市台灣大道1棟2層樓房屋今天倒塌壓住鄰房施工3名工人，1人不治，仍有2人受困。台中市土木技師公會說，鄰房施工時挖深約1公尺的溝，土壤壓力不均，導致房屋倒塌。

台中市消防局今天上午獲報指出，中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋上午因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救，後救出1名工人，送衛福部台中醫院急救，但傷重不治，其餘2人仍在搜救中。

台中市土木技師公會理事長林育信也來到現場了解房屋倒塌原因，他接受媒體聯訪時指出，鄰房施工時挖了一個深1公尺、寬60公分的溝，地底土壤壓力不均，導致木造2層樓房屋倒塌，不過詳細原因仍需檢視整個工地，才能確認。

林育信說明，土壤特性和黏土相似，想像如果在黏土上挖了一個洞，兩邊的黏土就會移動，而鄰房施工挖溝後，房屋的地基突然減壓，加上結構不穩定，才會導致倒塌。

林育信指出，房屋施工時的狀況不同，所要施作的安全措施也會不一樣；通常施工時，如果隔壁房屋的地基比施工工地深的話較安全，若比較淺，就需依照現場狀況進行保護措施。（編輯：謝雅竹）1120330

#林育信
#台中市土木技師公會
#房屋倒塌
林育信
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