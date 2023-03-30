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台中房屋倒塌找到2受困工人 目視均無生命跡象

2023/3/30 22:02（3/30 23:01 更新）
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台中市中區台灣大道一段一處老屋相鄰建築物施工而倒塌，造成3名工人受困，上午先救出1人送醫仍不治，截至晚間陸續發現另外2人，大批消防隊員在現場進行搶救。中央社記者吳哲豪台中攝 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一處老屋相鄰建築物施工而倒塌，造成3名工人受困，上午先救出1人送醫仍不治，截至晚間陸續發現另外2人，大批消防隊員在現場進行搶救。中央社記者吳哲豪台中攝 112年3月30日
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（中央社記者吳哲豪台中30日電）台中市今天上午發生房屋倒塌意外，壓住3名工人，蔡姓男子救出送醫不治。搶救人員傍晚發現第2名工人後，晚間8時18分發現第3名工人，目視均無生命跡象，全力挖掘中。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治。傍晚5時多發現第2名工人，晚間8時18分發現第3名工人，2名工人被發現時，消防隊員呼叫皆沒有反應，目視沒有生命跡象。

消防局人員表示，房屋倒塌後地基鬆軟，不敢動用大型機具開挖，只能使用電鋸等器材，將房屋屋頂、梁柱一一分解搬離，因此拖慢搜救進度。（編輯：謝雅竹）1120330

#房屋倒塌
#工人
#台中市
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