台中房屋倒塌壓隔壁工地工人1死2待援 受困者阿嬤目睹癱軟

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（中央社記者郝雪卿、黃國芳、吳哲豪台中30日電）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋倒塌，壓住旁邊施工的3人，蔡姓男子救出送醫不治，另2人待援。其中，受困吳姓工人阿嬤看到坍塌相當驚嚇激動，吳男弟弟還打算衝入現場救人。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋上午因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局也出動搜救犬到場協助搶救。

工安意外現場，一名年邁老婦人全身癱軟被員警背上警車，這名老婦人為其中一名受困吳姓工人的祖母，上午由她的家人駕車載至工地附近，並在車上休息，老婦人因看見孫子還埋在瓦礫中，生死未卜，飽受驚嚇而雙腿發軟，由員警帶回派出所休息。

而吳姓工人的胞弟，在中午左右前來現場，上身打赤膊的他衝入現場，情緒激動喊「我要找阿嬤！」現場警消人員合力阻擋，工人弟弟哽咽表示，哥哥被壓在瓦礫堆下，阿嬤今天跟著哥哥出門，擔心阿嬤也受傷，才會衝入現場關心。

鄰居則表示，3名工人與1名怪手司機在現場進行作業時，房屋已完成拆除作業，準備重新打地基，不過工地隔壁緊鄰一間老房子，疑似是施工挖地基過程不慎，導致5號老房子瞬間倒塌，3名工人逃生不及，被壓在瓦礫堆下。

現場位於台中市老舊市區，巷弄狹窄，增加救援難度，消防隊員除派出大批人員徒手搬開瓦礫堆，進行搜救外，同時也出動搜救犬到場，希望盡速找到受困的2名工人。（編輯：卞金峰）1120330