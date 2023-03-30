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台中房屋倒塌壓隔壁工地工人1死2待援 市府：勒令停工並究責
首頁 / 社會

台中市2層樓房屋倒塌 1人送醫不治、2人受困待援[影]

2023/3/30 11:23（3/30 14:37 更新）
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台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日發生倒塌意外，台中市消防局表示，初步了解有3人待救，上午11時15分在現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日發生倒塌意外，台中市消防局表示，初步了解有3人待救，上午11時15分在現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物今天倒塌，3人受困，消防人員上午11時15分救出1名受困男子，送醫搶救後仍宣告不治，目前仍有2人受困，消防局也出動搜救犬協助救援。

台中消防局在上午10時44分獲報指出中區台灣大道一段299巷10號房屋倒榻壓到人員，經了解現場為一處工地進行施工作業，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，初步了解有3人受困。

消防局立即派員搶救，上午11時15分從現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救；至於仍受困2人待援，消防局也出動搜救犬到場協助。

衛生福利部台中醫院急診室主任陳大中表示，傷者上午11時多送到急診室，到院時已無生命跡象，傷勢嚴重，除腹腔大出血，也有骨盆骨折、上下肢開放性骨折等傷勢，經急救到中午12時7分宣告不治。（編輯：卞金峰）1120330

台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午發生倒塌意外，消防局獲報立即派員前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日上午發生倒塌意外，消防局獲報立即派員前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日
#台中
#房屋倒塌
#台灣大道
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