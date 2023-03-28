炎亞綸籲關注拍攝工安 「做工的人」開拍前先上課

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炎亞綸27日貼出曾有死亡意外的「初擁」側拍照，他呼籲，希望不要忘記這起意外，「每個人都是自己生命裡做工的人」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北28日電）電影「做工的人」今晚首映會，客串演員炎亞綸也出席。炎亞綸昨天貼出曾有死亡意外的「初擁」側拍照，他今天呼籲，希望不要忘記這起意外，「每個人都是自己生命裡做工的人。」

「做工的人」今晚舉辦首映會，導演鄭芬芬率領演員李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心、天心、炎亞綸出席。

炎亞綸去年參演多曼尼製作公司的影集「初擁」，同年3月11日在苗栗南庄神仙谷拍攝時，黃姓攝影師及王姓收音助理跌落溪谷，不幸喪生。時隔一年，炎亞綸昨天在臉書粉專貼出無防護拍攝的「初擁」側拍照，希望喚起對拍攝安全的重視，「我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」

炎亞綸今天出席首映會受訪表示，拍攝安全還有工作人員工時需要被關注，「那還在一個波盪期，就是希望大家不要忘記這件事，每個人都是自己生命裡做工的人。」

影片來源：華映娛樂

「做工的人」有在大型公共安全工地取景，鄭芬芬表示，劇組很重視演員的人身安全，不只演員有高額保險，開拍前也有上心理障礙課、安全教育課。柯叔元透露，上課時曾被訓練爬上18公尺高的柱子，還要跳到另外一側並抓住欄杆。

炎亞綸今年陸續客串電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「做工的人」，幾乎發展成「亞綸宇宙」。

鄭芬芬表示，炎亞綸的角色是以主持人張菲、胡瓜為原型，想找很會說台語的年輕人，因為看過炎亞綸訪問前台南市議員謝龍介的影片，以為炎亞綸很會講台語，「結果第一天讀本我就後悔了，原本只要擔心游安順，後來還要擔心天心和炎亞綸（的台語）。」

炎亞綸也自嘲，拍攝一場在日月潭的戲，不是因為天氣熱流汗，而是因為台語說得太不流利。（編輯：張雅淨）1120328

（圖取自facebook.com/aaronyanmusic）