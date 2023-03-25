天心為做工的人犧牲色相 薛仕凌做好被追殺準備

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電影版「做工的人」將時間點拉回影集版的前11年，片中演員游安順（右）、薛仕凌（左）、天心（中）近日接受中央社專訪，分享拍攝點滴。中央社記者裴禛攝 112年3月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）電影「做工的人」將上映，由李銘順、游安順、薛仕凌、天心主演。天心片中被薛仕凌「吃豆腐」，薛仕凌打趣表示，已經做好和天心的丈夫見面會被追殺的準備，也會跪著出場。

「做工的人」將時間點拉回影集的前11年，不只有李銘順與兒子的動人父子情，也解釋噗嚨共3人組的相遇過程與認識契機。游安順、薛仕凌、天心近日接受中央社記者專訪，分享拍攝點滴。

天心片中飾演擁有好身材的關鍵角色，片中有一場戲是她犧牲色相、被薛仕凌「吃豆腐」。薛仕凌受訪時表示，開拍前都以為會用假人模特兒借位拍攝，直到開拍日才知道需要整個人抱著天心，讓他緊張又害羞。

天心訪問時對著薛仕凌笑問：「舒服嗎？」讓薛仕凌緊張到不知所措，結巴解釋不管說什麼都不對，天心再接著打趣說：「（這樣）下次（拍攝）要找比我好的，不然我會生氣喔！」

天心表示，事前跟韓國丈夫分享拍攝內容時，對方沒有擔心，反而是笑個不停，覺得劇情有趣。薛仕凌對於片中吃了天心的「豆腐」，他也笑說：「我準備好（面對）被追殺的部分，我要下跪。」

天心片中飾演挑戰噗嚨共三人組情誼的關鍵角色，也有大量展露身材的戲。天心表示，原本就是影集版的粉絲，也很開心能與這麼多實力派演員合作。被問到是否擔心片中太犧牲色相，曾拿過金鐘視后的天心幽默表示：「又會演身材又好，（不然）還可以找誰演？」

「做工的人」將於31日全台上映。（編輯：龍柏安）1120325