草屯囝仔客串「做工的人」 對戲薛仕凌被震撼教育

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（中央社記者王心妤台北24日電）台語嘻哈團體草屯囝仔演出電影「做工的人」也演唱片頭曲，與曾獲金鐘獎最佳男主角的薛仕凌對戲被震撼教育，還因太緊張，連台語台詞都說不好，笑稱「我們還是乖乖唱歌好了」。

電影主題曲「我們之間」由動力火車延續影集版感動，二度演唱。演唱電影片頭曲的草屯囝仔透過經紀公司表示，原本就是「做工的人」電視版粉絲，因為出道前也在工地工作過，對劇情很有熟悉感。

草屯囝仔說：「以前在工地幫忙搬運、施工，從沒想過未來會創作一首跟工人有關的主題曲，也是一種不同滋味的美夢成真。」

草屯囝仔並說，原本以為講台語台詞很容易，卻因為太緊張，連原本說得流利的台語台詞都說不好；「本以為客串電影應該比拍MV簡單，很快就可以搞定，結果開拍第一天就跟薛仕凌對戲，自帶氣場的他帶給我們現場震撼教育；還有一場拍攝騎機車咬香腸的鏡頭，因為連續NG，一場戲就吃掉好幾根香腸。」

對於片頭曲「大城市小希望」，草屯囝仔表示，他們也是從地下樂團開始努力，希望歌曲傳遞小人物也能擁有大夢想的感覺，「只要勇敢追夢，才有可能實現（夢想）的一天」。

「做工的人」將於31日全台上映。（編輯：管中維）1120324