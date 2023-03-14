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李銘順拍做工的人胖到最高峰 天心讚用生命演戲

2023/3/14 17:12（3/14 17:56 更新）
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影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，導演鄭芬芬（左起）與主要演員方宥心、李銘順、柯叔元、曾珮瑜、天心一同出席宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，導演鄭芬芬（左起）與主要演員方宥心、李銘順、柯叔元、曾珮瑜、天心一同出席宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）電影「做工的人」主演李銘順、柯叔元、天心等人今天出席茶敘分享拍攝心得。李銘順透露拍攝電影版時體重達到人生最高峰，逼近100公斤；天心則稱讚李銘順是用生命在演戲。

「做工的人」電影版設定在影集版的11年前，原班人馬李銘順、柯叔元、游安順、薛仕凌都回歸演出，金鐘影后天心也加盟演出。導演鄭芬芬與演員李銘順、天心、曾珮瑜、柯叔元、方宥心今天出席茶敘分享拍攝心得。

李銘順為了學台語吃足苦頭，講台詞時全身都出汗，沒想到會抓得這麼嚴格，一度壓力大到不敢出門，不斷找台語老師驗收音調。李銘順表示，「語言本來就是生活，需要長時間在那個地區居住才能融入環境、口音，不可能在一個地方一個禮拜就馬上學起來。」

李銘順分享，為了配合電影的捲髮造型，刻意不忌口讓身材變得更圓潤。他表示，當時胖到近100公斤，片中跑上卡車的戲也是真的跑到喘吁吁，連兒子也會叮嚀他不要吃太多致肥胖的食物。天心則是一度認不出李銘順的背影，也說李銘順變胖後拍攝跑步戲是「用生命在演戲」。

另外，薛仕凌片中有雙手抱在天心胸口的「非禮戲」，天心表示，薛仕凌很害羞，拍完之後都不敢直視她的雙眼說話。

「做工的人」將於31日上映。（編輯：張雅淨）1120314

影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，導演鄭芬芬（左2）與主要演員方宥心（左）、曾珮瑜（右2）、天心（右）一同出席宣傳，分享拍攝趣事。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，導演鄭芬芬（左2）與主要演員方宥心（左）、曾珮瑜（右2）、天心（右）一同出席宣傳，分享拍攝趣事。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，金鐘視帝李銘順出席宣傳時表示，電影版集結電視劇的原班人馬加上很多很棒的演員，拍攝狀況融洽，對票房有信心。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，金鐘視帝李銘順出席宣傳時表示，電影版集結電視劇的原班人馬加上很多很棒的演員，拍攝狀況融洽，對票房有信心。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版即將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，演員天心出席活動宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版即將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，演員天心出席活動宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，主要演員方宥心（左起）、曾珮瑜、天心出席，為電影站台宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
影集「做工的人」電影版將於3月底上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行媒體茶敘，主要演員方宥心（左起）、曾珮瑜、天心出席，為電影站台宣傳。中央社記者王騰毅攝 112年3月14日
#李銘順
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李銘順
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