「做工的人」上映2天破千萬 像給工人子女的情書

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演員李銘順（左）在「做工的人」電影版中細膩呈現父子情，讓許多工人家庭小孩看完很有感。（大慕影藝、華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）「做工的人」電影版上映2天票房已破新台幣千萬，映後座談回饋熱烈，尤其出身工人家庭的年輕觀眾特別有感，直呼「很像我家的故事」，形容像是送給「勞動階級孩子的情書」。

電影版將故事拉回影集版的11年前，李銘順、游安順、薛仕凌「噗嚨共」3人組依舊在各個角落揮汗上工。導演鄭芬芬近期也率領演員群勤跑戲院催票，演唱主題曲「我們之間」的動力火車更特別現身戲院，加碼清唱副歌，不過才唱到副歌一句就停下來，成員顏志琳幽默說：「我很想唱，但這裡沒有提詞機，沒辦法唱」，讓全場笑翻。

在映後座談時，有觀眾回想到片中工人搭捷運被乘客嫌臭的畫面，忍不住哽咽：「現在的人真的不要有職業歧視，我常在捷運上看到一些工人，感觸很深」，不禁讓李銘順感性回應：「我也要快哭了，我們在拍攝時真的是感同身受，也實際了解到工人的辛苦，他們都是好心腸、豁達的人，把同事當成家人一樣，誰需要幫忙就去幫忙。」

許多「做工」家庭第2代深受感動，有人現身戲院分享：「我爸爸也是很講義氣的人，很挺工人朋友，每次都會借錢給朋友」，更點頭認同片中金句，「我曾經幻想過我是富二代，我現在也真的是富二代啊，心靈富有的第二代」；更多是在網路推薦，坦言會讓他們想起已經不在的爸爸，「我是工人女我驕傲」，並形容電影宛如是寫給「勞動階級孩子的情書」。

「做工的人」電影版，現正熱映中。（編輯：陳仁華）1120402