「做工的人」躍大螢幕 柯叔元8樓高空電焊喊腿軟

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）職人劇「做工的人」躍上大螢幕、推出電影版，集結原班人馬回歸，更移師興建中的台中國際會展中心取景。兄弟檔李銘順和柯叔元必須在8層樓高的鋼梁高空電焊，直呼腿軟發抖。

「做工的人」電影版將故事拉回影集版的11年前，在一處大型公共工程中，阿祈（李銘順飾）、阿欽（柯叔元飾）鐵工兄弟檔揮汗上工，與投緣的昌哥（游安順飾）、阿全（薛仕凌飾）成為好友。愛作夢的阿祈發現，憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目「幸運到誰家」，似乎能圓發財夢，便拉妻子美鳳和兒子小傑報名闖關拚大獎。

劇組今天分享，電影版不只製作規模升級，工地規模也從一般建案變成大型展會中心。因應高空拍攝需求，李銘順、柯叔元都得提前上走鋼梁的訓練課程，更實際到工地現場，站在一般住宅約5層樓高處，挑戰沿著鋼梁邊緣行走20公尺。

為確保安全為第一優先，劇組全程安排專業人員指導，底下也備有足以承載90公斤重的安全防護網，且兩人必須全副武裝配戴工作安全帽、安全帶及反光背心，更扣緊兩個掛鉤在安全繩索上，不容一絲馬虎。

由於高度比影集的工地還要高，劇組還特別出動3台吊車進行拍攝。當天李銘順、柯叔元搭吊車上去時，才發現自己被放在比練習時還要高的位置，站在約一般住宅8層樓高的鋼梁上。

即便安全措施做滿做足，李銘順一踏上去坦言：「原來真的那麼高，要踏出去的時候心裡會緊張，風確實也很大。」柯叔元則聽到得折返再走一次、加強訓練時，整個人腿軟，「風真的很大，走的時候覺得我快被吹走，還要看起來在上面走得很悠閒，基本上真的不太容易。工人真的很辛苦，高空作業特別要注意安全。」

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面對工地高空作業上、下不易，拍攝2個半小時間，李銘順、柯叔元得待在工地的鋼梁上，等到拍攝完畢才能回到平地。讓苗可麗打趣說：「我想說他們有沒有包尿布，不然上去就不能下來耶，下來很麻煩。」

不過兄弟倆坦言，拍攝過程最痛苦的，其實是曬太陽，由於工地沒任何遮蔽物，兩人形同在烈日下曝曬2個多小時，完成拍攝後整張臉通紅、滿身大汗，甚至頭髮都濕了，直呼真正體會到工人的辛苦。「做工的人」電影版將於3月31日上映。（編輯：陳政偉）1120204