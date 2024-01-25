范文芳新戲來台扮經紀人 不忘向老公問生活祕笈

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人何潤東執導的喜劇「不如海邊吹吹風」今天公布最新卡司，睽違近10年未在台灣演出的新加坡演員范文芳現身，扮演陳柏霖的霸氣經紀人，也不忘向先生李銘順討教台灣生活祕笈。

談起與何潤東的緣分，范文芳在他20多年前還是新演員時就認識，「這次再見面跟以前一樣沒有什麼改變，但現在已經晉升為金鐘獎導演了。我覺得他對戲劇方面的理解跟堅持非常棒，在拍攝期間都會提出想法，只為了能讓這部戲更好。」

范文芳說：「他在片場常常會叫我阿真、阿真，阿真是我們之前合作電影『真心話』的角色名，也讓我覺得很有親切感。」

范文芳此次在「不如海邊吹吹風」中扮演霸氣經紀人，一路捧紅陳柏霖飾演的大明星，感情猶如母子，有任何麻煩事都會替他擺平，也是掌握演藝圈生態的女強人。她坦言對角色相對熟悉，有參考身邊許多類型、性格都不一樣的經紀人做揣摩。

李銘順近年在台灣影視作品中挑戰各種戲路，獲獎頻頻。被問及這次來台拍戲李銘順有沒有給建議，范文芳笑說：「他很鼓勵我去拍，很支持我，反倒是我和他討教許多在台灣生活的問題，像是衣服該怎麼準備、外送怎麼點…這些生活祕笈。」

「不如海邊吹吹風」為中影、大川大立、韓國CJENM Hong Kong攜手合製的首部華語影集，靈感來自韓國CJ ENM 的IP「頂級巨星柳白」、「海岸村恰恰恰」與「我們的藍調時光」海島三部曲，全劇融合金門當地特色和人文風情，打造專屬於台灣小人物的療癒系浪漫喜劇。

全劇卡司陣容包含陳柏霖、郭雪芙、林柏叡、范文芳、洪慧芳、庹宗華、鄭家榆、馬念先、李之勤、蔡思韵、吳子霏、楊子儀等人，劇組期待透過台灣、韓國頂尖製作人才合作，提高華語影集製作品質，讓全世界看見台灣和金門的美麗風景與人文底蘊。（編輯：管中維）1130125