劇組神仙谷取景釀悲劇 攝影、助理跌落溪谷身亡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」2月開鏡，劇組今天前往苗栗南庄神仙谷取景，卻在收工時傳出悲劇。38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。

苗栗縣消防局第三大隊副大隊長唐惠屏接受媒體聯訪表示，下午3時51分接獲民眾報案指稱，南庄鄉神仙谷發生2人墜落溪谷意外，隨即派遣南庄、三灣分隊等警義消前往救援，現場狀況為拍攝團隊準備收工時，可能一人不慎遭攝影腳架絆倒落水，身旁一人見狀準備伸手搭救，也被拉入水中。

唐惠屏指出，消防人員抵達現場時，溺者已遭水流沖至20公尺落差的深潭，下水接觸後均呈OHCA（到院前心肺功能停止），經現場人員合力將溺者搬運上岸，由空勤總隊直升機協助吊掛後送，分別送往衛生福利部苗栗醫院及大千綜合醫院搶救。

黃姓攝影師（38歲）到院時頭部多處大面積撕裂傷，左手腕變形，四肢冰冷、發紺，經急救無效；王姓助理（34歲）頭部外傷、頭皮血腫、右胸皮下氣腫，經插管搶救，同樣宣告不治。

南庄鄉長羅春蓮接受媒體電訪表示，製作單位多曼尼製作有限公司為拍攝影集「初擁」，行文申請到南庄神仙谷取景，2月14日已拍攝一次，為補拍部分畫面鏡頭，這次又再申請一次，日期為3月10至15日，共計6天，整個劇組包含工作人員、技術人員及演員等預計80人。

羅春蓮指出，公所同意劇組前往拍攝，但要求於拍攝期間需維護環境清潔，不得破壞自然景觀包括岩石、樹木等，特別是神仙谷過去曾發生過多起意外，有特別告知劇組要注意且安全自行負責。詳細意外發生過程及原因須由警方進一步調查釐清。

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南庄神仙谷因斷層岩床形成數十公尺高度差，奔騰的流水從上層岩床傾瀉而下，而有壯闊的瀑布景致，鬼斧神工的特殊地景除吸引不少遊客造訪，多年前國片「賽德克巴萊」也曾到此取景。

參山國家風景區管理處資料顯示，神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置木棧道與吊橋，讓遊客就近飽覽飛瀑美景，吊橋入口處設有警告牌禁止戲水。（編輯：張銘坤）1110311

影視劇組11日前往苗栗南庄昔日被稱作死亡谷的神仙谷一帶取景，收工時卻發生38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理不慎跌落溪谷意外，2人經送醫搶救均宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月11日

影視劇組11日赴苗栗南庄神仙谷取景拍攝，收工時卻悲傳2人意外跌落溪谷送醫不治憾事。根據參山國家風景區管理處資料，神仙谷是泰雅族祖靈聖地，昔稱死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人之處，曾經長年封閉，後經過整修後增設木棧道與吊橋才對外開放觀光遊憩。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月11日