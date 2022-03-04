竹縣男打羽球後倒地 護理師線上指導CPR救回一命

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58歲林姓男子2日在新竹縣湖口鄉一間羽球館打球後，休息時突倒地不起、呼吸停止，球友見狀撥打119求援，經護理師線上指導CPR（心肺復甦術），警消到場接手後，男子恢復意識，救回一命。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣湖口鄉某羽球館2日58歲林姓男子打球後休息時突然倒地不起、呼吸停止，球友見狀撥打119求援，經護理師線上指導CPR，警消到場接手後，男子恢復意識，救回一命。

新竹縣政府消防局今天發布新聞稿表示，58歲林姓男子2日傍晚與10名同事到湖口鄉某羽球館打球，經過一陣激戰後林男坐在一旁休息，未料突然倒地，一旁友人見狀立刻撥打119求救。

新竹縣消防局表示，球友報案後由指揮中心護理師陳怡君進行線上指導，報案人起初表示患者有呼吸，後來又說「好像沒有」，她立刻指導報案人對患者進行CPR（心肺復甦術）。

消防局表示，羽球館老闆與球友們在電話指導下，接力對林男CPR，不久後警消到場接手持續CPR，也進行電擊1次，患者上救護車前已恢復自主性呼吸，到醫院前能張眼說話。

陳怡君表示，DA-CPR（線上指導CPR）成功關鍵在於報案人能否配合，過去常見報案人不斷哭泣或情緒失控，也有人因害怕不敢接近。當發現身邊的人倒下時，要立刻撥打119求救，指揮中心派遣員會引導判斷，報案人一定要冷靜。

陳怡君說，「空中問診」的技巧就是「聽對重點、手要快」，當報案人陳述患者臉色發白、好像沒有呼吸了，就要合理懷疑患者OHCA（到院前心肺功能停止）；而按下派遣令的手要快，讓分隊人員儘早出勤，因為救人分秒必爭。

陳怡君指出，在無法看到對方的前提下，所說的指令要清楚明確，例如「把你的手放在患者的胸部上」、「胸部的起伏一上一下算一次（呼吸）」；當報案人配合指令操作時也要持續給予回饋，像是「你做的很好，繼續」、「你在救你的同伴，不要停下來」，語氣溫柔而堅定，讓報案人知道有人陪伴。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，這起案件患者為心臟傳導不良引起的心律不整，目前已拔管轉至普通病房治療，意識清醒且預後良好。

王振憲表示，建議有心律不整病史患者，從事高強度運動時要量力而為，並適時休息，若有不適就要馬上休息，最好要結伴運動，當發生身體不舒服時，才有人可以協助，即時送醫。（編輯：郭諭儒）1110304