台中房屋倒塌3死 1人大出血2人窒息死亡

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市中區房屋倒塌，造成3工人不治。台中醫院急診室主任陳大中今天表示，1人到院下肢骨折、腹腔大出血，經急救無效死亡。2名工人遭埋時間長，肢體僵硬，研判窒息致死。

台中消防局昨天上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，壓住旁邊施工的3名工人。

陳大中今天接受媒體聯訪表示，蔡姓工人送到院時，還有微弱心跳，但遭到重物壓迫，骨盆骨折、下肢也有開放性骨折，骨盆腔、腹腔大出血，經急救到12時07分後宣告無效死亡。

他說，另外2名工人，雖然肢體完整、沒有明顯外傷，但因遭埋時間太長，救出送到醫院時，已經沒有呼吸心跳，且肢體呈現僵硬狀態，推測在樓牆倒塌當下就整個被悶住、窒息死亡。

這起意外消防人員在昨天上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院急救後仍不治，另2名受困工人因深埋瓦礫堆中，因土石鬆軟，動用大型機具，恐又造成坍塌，消防局出動搜救犬協助搶救。

搜救人員持續使用電鋸等器材分解鐵皮屋頂，或徒手挖掘並搬運土石，直到昨天深夜10時55分，將受困的吳姓工人救出，今天凌晨1時23分將陳姓工人救出，2人都不幸罹難。（編輯：郭諭儒）1120331