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北市文昌街塌陷建物仍有安全疑慮 建管處晚間強拆

2024/3/20 22:56
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市大安區昨晚1棟老舊建物騎樓樓板坍陷，幸未釀傷亡。台北市建管處今晚表示，經勘查部分結構仍有安全疑慮，晚間執行強制拆除，並依法開罰新台幣6萬元罰鍰。

建管處今晚發布新聞稿表示，大安區文昌街昨晚發生1棟老舊空屋騎樓樓板坍陷事件，獲報後立即進行廢棄物清除、拆除樓板、拉設封鎖線等緊急處理程序，並於今天凌晨3時50分恢復通車。

同時，建管處今天上午再次會同三大專業技師公會現場會勘，以確認剩餘建物有無安全疑慮。

建管處說，經勘查結果，部分剩餘樓地板、框架及屋頂鐵皮仍有安全疑慮，已排定自今晚10時起至明天清晨6時，將僱工於交通離峰時間進行強制拆除，以維公共安全。

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至於其餘主體建物部分，建管處表示，今天已發函依違反建築法裁罰6萬元罰鍰，並責所有權人善盡管理修繕責任，要求立即委請專業技師評估改善。

針對報載及附近居民反映是否為鄰近工地施工而釀禍。建管處補充說明，今天也立即要求工地營造廠、監造建築師會同台北市結構工程工業技師公會進行勘查，勘查結果及比對監測數據資料後交公會復核，確認工地施工並無危害公共安全，建物坍塌並非施工造成。（編輯：謝雅竹）1130320

#台北市建管處
#文昌街
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