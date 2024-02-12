舊空間加新思維 榕錦時光生活園區化身城市綠洲

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（中央社記者劉建邦台北12日電）為讓舊建物有新面貌，台北市設老屋新生大獎，原台北刑務所官舍改造的榕錦時光生活園區即獲此殊榮。都更處表示，老屋舊空間結合嶄新使用型態，可化身為台北獨有城市綠洲。

北市老屋新生大獎籌辦至今23年，許多作品點綴出水泥城市的新風貌。台北市政府都市更新處處長陳建華說，老屋新生大獎推廣老舊建物可透過整建維護保存價值的觀念，鼓勵民間投入都市空間改造與環境整理，就如同大獎名稱「讓老屋再次新生」。

以去年老屋新生大獎10項最佳作品來看，包括以都市螢火蟲為名的台北地下街Y26號出入口、原台北刑務所官舍的榕錦時光生活園區、小紅厝月經博物館等，皆兼顧城市發展及建物歷史與資源利用概念。

都更處表示，位於北市金華街167號的榕錦時光生活園區，座落在城市巷弄旁，原本是日治時代台北刑務所，之後轉為舊台北監獄宿舍群。隨城市發展，監獄搬遷、公營單位進駐，最後保留市定古蹟圍牆遺址、木造宿舍、浴場。

都更處指出，榕錦時光生活園區內6棟木造宿舍和浴場於2013年登錄為歷史建築，2017年進行修復，2021年修復完畢啟動老房子文化運動，經公私協力委外招商經營，園區內日式住宅建築與附近居民生活融合一體。

評審認為，榕錦時光生活園區獲獎原因包含成功透過硬體修復，縫合城市歷史脈絡，保持傳統風貌與現代機能，讓建物開啟城市與民眾對話，發揮有形及無形社會價值。

此外，獲獎作品還包括重慶北路3段巷弄的小紅厝月經博物館，此處附近有多處文化古蹟，作品透過改建50餘年屋齡老屋，把原腸胃科診所重新修復成致力推動月經平權的非營利組織據點及博物館。

都更處指出，各地有不同主題博物館，但探討多元共融、月經的博物館很少，此作品經營團隊期盼透過公開倡議月經議題，成為推動月經平權重要里程碑及地點。

都更處表示，此作品特殊之處位於2樓空間，以子宮內部為設計概念，透過牆面描繪子宮內壁肌肉纖維，及以石頭象徵充滿生命力的卵子，結合樓梯間牆面文字，透過沉浸式方式，讓民眾了解月經議題。

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陳建華說，空間與建物真正的核心是人，應以人為使用目的，從老屋新生大獎歷年得獎作品分析，獎項原本重視建物外牆拉皮整修、工法創新，反映老屋活化後多元性能與價值，近年則重新探討人對空間的使用需求，重視以人為本核心價值。

他指出，綜覽去年參獎作品可以發現，老屋新生大獎作品趨於創意多元，評定以4指標價值為方向，包含創新提升、可持續性、生活想像、社會共好，盼此獎項能持續發掘及表揚更多具公共性及貼近社會價值與期待的優秀作品。（編輯：蕭博文）1130212