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東京食品展台灣館開幕 黃偉哲邀約參觀台南展場

2023/3/7 17:25（3/7 17:56 更新）
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2023日本東京國際食品展7日開幕，台灣館也正式亮相，台南展場以400年悠久歷史為主題，展現濃厚台灣特色。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日
2023日本東京國際食品展7日開幕，台灣館也正式亮相，台南展場以400年悠久歷史為主題，展現濃厚台灣特色。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）日本東京食品展中的台灣館今天開幕，台南市長黃偉哲以日文致詞，邀請訪客到台南展場參觀，也歡迎各國遊客到台南品嚐最好吃的食物和水果，看看最美麗風景及最友善的台南人。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣9大農業縣市首長、駐日代表謝長廷等人，邀請各國業者到台灣展廳參訪。外貿協會董事長黃志芳也說，台灣是日本重要的食品貿易對象，未來將在日本深化台灣特色。

黃偉哲指出，這次台南參展是團體作戰，聚集15家農會與食品業者，展示鳳梨、芒果、文旦、毛豆、烏魚子及虱目魚等產品。

此外，台南展場以400年歷史為主題，以孔廟為造型，結合紅磚牆主題的展板設計，展現濃厚的台灣特色，且佈置來自台南的奈米噴繪蘭花；黃偉哲說，希望台南在這次食品展中，讓訪客「嘴巴吃得到，眼睛也能吃得到」。（編輯：謝雅竹）1120307

#黃偉哲
#台南市
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黃偉哲
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