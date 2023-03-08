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李四川談大巨蛋 目標7月底前取得使用執照

2023/3/8 11:47
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市副市長李四川在臉書表示，前幾天雖然人在日本，但每天都關心大巨蛋進度，並指朝7月底取得使用執照目標努力。

李四川在臉書表示，每天都會從Line關心大巨蛋施工狀況，掌握工程進度，市長蔣萬安也在緊盯；而遠雄自接到內政部許可函後也全力趕工，正在辦理煙控性能現場試驗。

李四川並附上煙控性能試驗照片，表示蔣萬安已要求消防局依規定審查、確保安全，朝7月底前取得使用執照目標努力，讓台北市盡快有室內棒球場。

蔣萬安今天出席北市婦女節系列活動開跑記者會，被媒體堵訪時問及此事，他表示從2月就在進行相關試驗，目標是7月底拿到使照。

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「煙控性能現場測試」設定6種情境，包含需完成大巨蛋體育館（棒球場）2樓、巨蛋廣場、西南角廣場及南、北藝文廣場，這5處地點的最危險情境（worst case）模擬；以及在巨蛋體育館內，模擬舞台在搭建期間卡車發生起火狀況（現場無觀眾）的「火災全尺度煙霧模擬試驗」。

北市建管處已於今年1月核准大巨蛋建照第4次同意變更設計，遠雄仍須依核准內容修正包含有關建築技術規則第97條安全梯問題等內容，且須按圖施工，及經派員現場勘驗後，確認圖說無誤，市府才會依規定核發使用執照，取得使照後，才能營運。（編輯：方沛清）1120308

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