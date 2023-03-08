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蛋價恐致營養午餐調漲 桃園：不受影響

2023/3/8 18:11
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（中央社記者葉臻桃園8日電）雞蛋批發價近期上漲，學校團膳業者成本增加，營養午餐面臨調漲壓力。桃園市長張善政今天表示，桃園市學校營養午餐不會受到缺蛋影響；教育局也說，目前尚未有調漲餐費的規劃。

雞蛋批發價近期調漲，台北市多所學校已向家長調查意願，112學年度是否調漲營養午餐價錢。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲也說，因蛋及雞肉等食材成本增加，學校下學期營養午餐即將招標，價格面臨調漲壓力。

張善政下午主持市政會議時表示，桃園市政府近期推動全市國中小學營養午餐全面免費政策，雖然屬於契約供應，不會受到近期蛋價持續走高的影響，但仍請教育局持續關注營養午餐的雞蛋供貨情形。

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張善政也說，近期雞蛋供應吃緊、價格上漲，雖然這屬於農委會的權責，但市府仍有使力空間，各局處本要在業務範圍內針對雞蛋的供應與銷售狀況多加關注，尤其農業局、法務局，要加強注意雞蛋在市場上的銷售是否有哄抬價格的情形，必須防止相關情況發生。

桃園市政府教育局說，已與桃園市團膳業者及食材供應商詢問過，因業者早已與蛋商簽立長期合約，蛋商會依照合約規定供貨給學校午餐，所以目前均未影響營養午餐菜色及品質，也尚未有調漲餐費的規劃。（編輯：李錫璋）1120308

#張善政
#桃園市政府教育局
#魏聖哲
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