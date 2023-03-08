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追思228事件 議長童子瑋建議基隆定3/8為紀念日

2023/3/8 19:41（3/8 19:51 更新）
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基隆市政府8日下午在海洋廣場舉辦228紀念追思會，基隆市長謝國樑（前左）、議長童子瑋（前右）等人在活動尾聲一起將手中花朵拋入海中，盼人們一同以和平方式追思228事件。中央社記者王朝鈺攝 112年3月8日
基隆市政府8日下午在海洋廣場舉辦228紀念追思會，基隆市長謝國樑（前左）、議長童子瑋（前右）等人在活動尾聲一起將手中花朵拋入海中，盼人們一同以和平方式追思228事件。中央社記者王朝鈺攝 112年3月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市228紀念追思會今天在海洋廣場舉行，基隆市議會議長童子瑋出席表示，建議市府將3月8日定為基隆人的紀念日，至於紀念日名稱，可與受難者家屬討論後再決定。

基隆市政府下午在海洋廣場舉辦228紀念追思會，活動在追思歌曲聲中揭開序幕，在牧師帶領下與會人員默哀1分鐘，追思會最後，與會人員將手中的菊花拋下海中，期許這塊土地上的人民，以和平方式追思228事件。

市長謝國樑致詞表示，市府自民國104年起，將228紀念追思會改為3月8日，並移師到海洋廣場舉辦，因為3月8日正是軍隊在基隆肅清的日子，選在今天辦理追思會，代表誠實面對這段歷史，也藉由追思會緬懷在228事件犧牲的台灣菁英。

童子瑋指出，76年前的今天，在基隆港畔發生許多傷痕和悲痛，除提議市府將3月8日定為基隆人的紀念日外，並建議市府在海洋廣場建置紀念性裝置，裝置不用很巨大，也不用破壞既有的海洋天際線，藉此彰顯土地和解價值。

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基隆市228公義和平協會理事長呂英世致詞指出，1947年3月8日軍隊來到基隆，對無辜的台灣人展開慘烈大屠殺，受害者有副議長、醫生、校長、學生等，根據口說歷史記載，有槍殺、虐殺、毒殺等殘忍手段，在家屬心中留下永遠傷痕，政府提出轉型正義，對人權、自由、民主和尊重生命的文明價值而努力，他深信，在大家一起打拚下，民主的花會開得很美麗。

台灣228關懷總會理事長王文宏說，根據官方檔案，明確指出228事件受難者陳屍地點有市場前、火車站前、愛三路派出所後方等公共場所，這些不義遺址，希望市府能逐一製作地標。（編輯：李錫璋）1120308

#童子瑋
#228事件
#基隆市
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