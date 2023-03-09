泰源幽谷遇颱風豪雨就坍塌 劉櫂豪爭取4.3億設隧道

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台23線39.7公里處位於東河鄉泰源幽谷，此地區道路邊坡經常坍塌落石影響用路人安全，民進黨立委劉櫂豪（右）爭取新台幣4.3億元預算辦理台23線危險路段改善及泰源隧道工程。（劉櫂豪台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）穿越海岸山脈連接花東縱谷和東海岸的台23線東富公路，泰源幽谷附近經常因豪大雨或颱風坍塌落石，立委劉櫂豪爭取新台幣4.3億元設置一處隧道加以改善。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪爭取4.3億元預算辦理台23線危險路段改善及泰源隧道工程5月發包。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，東河鄉泰源地區台23線（東富公路）39公里附近邊坡因地質敏感造成多次崩塌，民國110年9月他向公路總局爭取改善方案，規劃施做泰源隧道，目前公路總局已完成相關設計，正在辦理標案公開閱覽，待完成公告程序後，將儘速於5月初正式上網發包，總工程預算逾4.3億元，預計工期840個日曆天，約2年4個月。

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劉櫂豪指出，台23線39.7公里處位於東河鄉泰源幽谷，這地區道路邊坡經常落石造成用路人安全之虞，他多次關切爭取公路總局編列經費改善邊坡，但因這地區地質敏感，110年因連日大雨又造成施工區外邊坡崩塌，為徹底改善用路安全，他於110年9月邀公路總局研商徹底改善方案，因此提出建議此路段以隧道方式辦理。

經當地召開說明會取得共識後，公路總局立即辦理施工設計等規劃，目前相關設計已完成，並辦理標案公開閱覽中，待公開閱覽結束後，規劃於5月初正式上網公告，工期約2年4個月。（編輯：陳仁華）1120309