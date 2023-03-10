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水寶盆種樹存活率達7成 綠色風獅爺守護金門

2023/3/10 16:33（3/10 17:16 更新）
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金門112年度植樹節活動10日在西埔村周邊造林地舉行，縣長陳福海（右3）等人執鏟種下在地原生種樹苗，盼這些「綠色風獅爺」成長茁壯後，守護金門。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
金門112年度植樹節活動10日在西埔村周邊造林地舉行，縣長陳福海（右3）等人執鏟種下在地原生種樹苗，盼這些「綠色風獅爺」成長茁壯後，守護金門。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門各界今天在西埔村周邊造林地植樹，縣林務所表示，昔日在海岸惡地種樹存活率不到10%，使用「水寶盆」後提高到70%，盼近年所栽植的樹木如同「綠色風獅爺」，守護金門。

早年金門童山濯濯，經由軍機載運苗木後，才有今天綠意盎然的金門。林務所表示，選擇在西埔舊機場原址造林，別具意義；後來這個區域成為天然下種的木麻黃林，但因天候影響，樹木毀損嚴重，這次重新整理約2.4公頃造林地，並選用金門原生樹種，輔以1400個「水寶盆」（1盆2棵）供水管理，提高苗木存活率。

「水寶盆」是在和泰汽車贊助下，由財團法人慈心有機農業發展基金會引進金門。基金會總監程禮怡致詞表示，2年來已大小金門種下4萬5000棵樹苗，當初只有30幾公分，現在已茁壯到5公尺得抬頭仰望的高度了。希望這些樹木能成為「綠色風獅爺」，一起守護金門。

程禮怡並表示，近期會將金門的造林經驗，帶到蒙古戈壁，分享金門造林的成就；未來金門如有加強造林需求，基金會也會帶著水寶盆一同響應，將金門打造成樹影搖曳、鳥語花香的島嶼。

「水寶盆」是由回收紙漿等天然材質製成元寶形狀，外層有可分解的防水層，在上方有導流溝讓水流入元寶內，並加上一條負責吸水的繩子，確保水能傳達到植物根部，只要在種下樹苗時套上水寶盆，便能穩定供水，解決缺水問題。

縣長陳福海今天提出一個構想，除了植樹節，期盼未來每年選1天所有縣民一起種樹，讓金門成為美麗的花園與宜居的島嶼。

林務所長鄭向廷說明，今天種下潺槁樹、豆梨、田代氏石斑木、相思樹和月橘共2800棵樹苗後，會接續進行澆灌、除草及修剪、補植等撫育作業，讓小樹苗方茁壯成林；未來林務所將會排定優先順序造林，配合社區植樹需求培育樹苗。（編輯：黃世雅）1120310

金門各界10日在西埔村周邊造林地植樹，這次重新整理約2.4公頃造林地，並選用金門原生樹種，輔以1400個「水寶盆」供水管理，提高苗木存活率。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
金門各界10日在西埔村周邊造林地植樹，這次重新整理約2.4公頃造林地，並選用金門原生樹種，輔以1400個「水寶盆」供水管理，提高苗木存活率。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
金門10日舉行植樹活動，以原生樹種搭配「水寶盆」供水管理，提升苗木存活率。「水寶盆」是由天然材質製成，外層有可分解防水層，上方有導流溝讓水流入，並加上一條吸水繩，確保水能傳達到植物根部，只要在種下樹苗時套上水寶盆，便能穩定供水。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
金門10日舉行植樹活動，以原生樹種搭配「水寶盆」供水管理，提升苗木存活率。「水寶盆」是由天然材質製成，外層有可分解防水層，上方有導流溝讓水流入，並加上一條吸水繩，確保水能傳達到植物根部，只要在種下樹苗時套上水寶盆，便能穩定供水。中央社記者黃慧敏攝 112年3月10日
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