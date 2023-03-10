中捷松竹站引進貨櫃商店 搭配借還書站打造特色

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台中捷運綠線松竹站與台鐵松竹站共構，緊鄰綠空廊道，中捷公司攜手在地商家，引進貨櫃屋模式在松竹站2號出口販售冰棒，讓往來遊客多一處休憩空間；前方另設有台中市立圖書館的「捷運自助借還書站」，造型充滿現代設計感。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 112年3月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中捷運松竹站緊鄰綠空廊道自行車道，車站旁廣場常吸引民眾休憩。中捷公司近日引進白色貨櫃屋販售冰棒，與「捷運自助借還書站」相呼應，打造松竹站成為綠空廊道特色休息區。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，鐵路高架化通車後，台中市政府利用舊鐵路騰空用地，打造21.7公里的綠空廊道，是台中具特色且使用率高的自行車道。

中捷綠線松竹站與台鐵松竹站共構，緊鄰綠空廊道，從松竹站騎乘自行車往北可到台鐵豐原站，往南可到台鐵大慶站，松竹站旁的廣場種植花木，並設有步道、座椅，平假日都常吸引在地居民、旅客及車友休憩。

中捷公司指出，經與在地商家「蜜友冰棒」合作，引進貨櫃屋模式在松竹站2號出口販售冰棒，讓往來遊客多一處休憩空間，「蜜友冰棒」前方另外設有台中市立圖書館設置的「捷運自助借還書站」，造型充滿現代設計感。

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台中市立圖書館表示，借還書站自民國110年5月19日啟用至今，借閱人次逾1萬6000次，借書冊數近5萬7000冊，其中以兒童繪本最受歡迎，自助借還書站可容納400冊圖書，並提供預約取書功能，是通勤族與鄰近社區最佳的生活閱讀站。

中捷公司提到，「蜜友冰棒」貨櫃屋與松竹自助借還書站都是白色系，走清新簡約風格，加上廣場的林蔭，松竹站成為綠空廊道特色休息區，民眾經過松竹站時，不妨停下腳步享受悠閒片刻。（編輯：黃世雅）1120310