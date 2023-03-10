睽違3年 台南大觀音亭開辦平安宴流水席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農曆2月19日為觀音菩薩佛誕，台南府城知名廟宇、市定古蹟大觀音亭10日恢復舉辦大型平安宴，現場90張圓桌，席開180桌次，分4梯次輪流開席，流水席盛況在車水馬龍的幹道旁更受注目。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市北區大觀音亭今天恢復舉辦睽違3年的大型平安宴，席開180桌次，分4梯次輪流開席；無需報名就能入座的流水席，讓人大快朵頤。

今天是農曆2月19日觀音菩薩佛誕，府城知名廟宇的市定古蹟大觀音亭，恢復舉辦大型平安宴，現場90張圓桌，席開180桌次，分4梯次輪流開席，流水席的盛況，在車水馬龍幹道旁更受注目。

大觀音亭主祀觀世音菩薩，每年觀音佛誕日、得道、出家日及浴佛節，都會舉辦大型平安宴，擲杯決定擺設桌次，提供素菜，平均200桌，採傳統流水席模式，無論信眾、廟方人員或任何人、街友路過，隨時可入座用餐。

3年來受COVID-19疫情影響，大觀音亭停辦大型平安宴，今年復辦，人潮不斷湧入，周邊停滿汽機車，大吃流水席，象徵「呷平安」。但因疫情剛趨緩，廟方人員不斷提醒公筷、母匙及防疫動作的重要性。

廟方表示，流水席和辦桌不同，流水席常見於宮廟神明生日等特殊日子，提供「呷平安」餐點，布置雖和辦桌很像，但流水席未限定入座位置、人數或開桌時間，來了就享用，吃完就離開。

相傳觀世音菩薩於農曆2月19日在興林國出生，漢傳寺院多在這天舉辦隆重慶祝活動。大觀音亭多固定於農曆2月18日舉行祈福法會，隔天辦平安宴。（編輯：黃世雅）1120310