更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 地方

睽違3年 台南大觀音亭開辦平安宴流水席

2023/3/10 20:27（3/10 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆2月19日為觀音菩薩佛誕，台南府城知名廟宇、市定古蹟大觀音亭10日恢復舉辦大型平安宴，現場90張圓桌，席開180桌次，分4梯次輪流開席，流水席盛況在車水馬龍的幹道旁更受注目。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
農曆2月19日為觀音菩薩佛誕，台南府城知名廟宇、市定古蹟大觀音亭10日恢復舉辦大型平安宴，現場90張圓桌，席開180桌次，分4梯次輪流開席，流水席盛況在車水馬龍的幹道旁更受注目。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市北區大觀音亭今天恢復舉辦睽違3年的大型平安宴，席開180桌次，分4梯次輪流開席；無需報名就能入座的流水席，讓人大快朵頤。

今天是農曆2月19日觀音菩薩佛誕，府城知名廟宇的市定古蹟大觀音亭，恢復舉辦大型平安宴，現場90張圓桌，席開180桌次，分4梯次輪流開席，流水席的盛況，在車水馬龍幹道旁更受注目。

大觀音亭主祀觀世音菩薩，每年觀音佛誕日、得道、出家日及浴佛節，都會舉辦大型平安宴，擲杯決定擺設桌次，提供素菜，平均200桌，採傳統流水席模式，無論信眾、廟方人員或任何人、街友路過，隨時可入座用餐。

3年來受COVID-19疫情影響，大觀音亭停辦大型平安宴，今年復辦，人潮不斷湧入，周邊停滿汽機車，大吃流水席，象徵「呷平安」。但因疫情剛趨緩，廟方人員不斷提醒公筷、母匙及防疫動作的重要性。

廟方表示，流水席和辦桌不同，流水席常見於宮廟神明生日等特殊日子，提供「呷平安」餐點，布置雖和辦桌很像，但流水席未限定入座位置、人數或開桌時間，來了就享用，吃完就離開。

相傳觀世音菩薩於農曆2月19日在興林國出生，漢傳寺院多在這天舉辦隆重慶祝活動。大觀音亭多固定於農曆2月18日舉行祈福法會，隔天辦平安宴。（編輯：黃世雅）1120310

#大觀音亭
#流水席
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族