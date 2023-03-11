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聖文森在台學生齊聚花蓮 舉辦英雄日紀念活動

2023/3/11 15:50（3/11 16:11 更新）
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聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（前右8）11日帶領約80名聖文森在台學生齊聚花蓮縣政府，舉辦「英雄日」活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月11日
聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（前右8）11日帶領約80名聖文森在台學生齊聚花蓮縣政府，舉辦「英雄日」活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）今天帶領約80名在台學生齊聚花蓮縣府舉辦「英雄日」活動，為紀念為自由、正義犧牲的民族英雄。

柏安卓致詞表示，每年3月14日是聖文森及格瑞那丁的國家英雄日，為紀念Garifuna原住民酋長H.E. Joseph Chatoyer及為自由和正義而犧牲的人們，在被殖民時期反抗當時的英國政府，不幸於1795年3月14日壯烈犧牲，便以他的忌日作為英雄日。

柏安卓指出，花蓮有著獨特的人文景觀和原住民文化，已是第二次選在花蓮舉辦英雄日紀念活動，集結分散在不同縣市的學生們齊聚，緬懷這些英勇的靈魂，文化傳承，也相信未來聖文森與台灣之文化及觀光交流會持續深化。

英雄日活動有室內靜態簡報介紹英雄日由來，中午後活動移到府前石雕廣場公園舉行動態的互動遊戲，傳承聖文森及格瑞那丁歷史文化。

因縣長徐榛蔚帶領團隊至韓國參訪，由行政暨研考處副處長葉俊麟代表縣府到場，葉俊麟代表致贈花蓮在地名產，感謝聖文森及格瑞那丁駐台大使館再次選擇花蓮舉辦活動，促進友好交流。（編輯：黃世雅）1120311

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（右）11日帶領學生到花蓮舉辦「英雄日」活動，花蓮縣政府行政暨研考處副處長葉俊麟（左）到場，代表縣府致贈在地特產。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月11日
聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（右）11日帶領學生到花蓮舉辦「英雄日」活動，花蓮縣政府行政暨研考處副處長葉俊麟（左）到場，代表縣府致贈在地特產。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月11日
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