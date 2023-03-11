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菊島跨海馬拉松賽11月登場 今年新增11公里賽事

2023/3/11 16:46（3/11 17:36 更新）
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2023菊島澎湖跨海馬拉松11月將登場，今年新增11公里路線，澎湖國家風景區管理處11日上午並邀請澎湖路跑協會成員搶先試跑體驗沿途美景。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年3月11日
2023菊島澎湖跨海馬拉松11月將登場，今年新增11公里路線，澎湖國家風景區管理處11日上午並邀請澎湖路跑協會成員搶先試跑體驗沿途美景。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年3月11日
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（中央社澎湖縣11日電）2023菊島澎湖跨海馬拉松11月登場，今年新增11公里的路跑，觀光局澎管處今天舉行暖身試跑探路，澎湖路跑協會的路跑達人盛讚一路跑在最美麗的海岸線，相信將會受到民眾的喜愛。

觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「菊島澎湖跨海馬拉松」賽事，今年邁入連續第6年舉辦，賽事囊括42.195公里的全馬組與全馬接力組，另有21公里半馬組與5公里健走組，每年皆吸引不少台灣及澎湖在地的跑者參與，也帶動澎湖的旅遊人潮與在地觀光經濟。

澎管處表示，菊島跨海馬拉松賽今年在11月5日於澎湖登場，除原有賽事外，為呼應跑友的期待與優化路跑項目，今年新增11公里路線，今天由副處長洪志光率路跑協會跑者進行試跑活動，大夥對路線規劃都很滿意。

澎管處表示，新增11公里路跑，從馬公西瀛勝境牌樓出發，一路沿帆船訓練中心、光榮海堤、重光漁港，至西衛尖山角景觀台補給後，再經六合路轉四維路進市區折返觀音亭，沿途可欣賞內灣美麗的海岸線、重光媽祖雕像與尖山角觀景台360度無際景觀，海岸美景盡收眼底，近期受理報名，可洽澎管處粉絲專頁及官方網站。（編輯：龍柏安）1120311

2023菊島澎湖跨海馬拉松11月將正式登場，今年新增11公里路線，澎管處11日並邀請澎湖路跑協會成員從「西瀛勝境」牌樓出發試跑。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年3月11日
2023菊島澎湖跨海馬拉松11月將正式登場，今年新增11公里路線，澎管處11日並邀請澎湖路跑協會成員從「西瀛勝境」牌樓出發試跑。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 112年3月11日
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洪志光
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