更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 地方

金門烏坵鄉大坵村長補選 林有進17票當選

2023/3/11 18:28（3/11 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選11日投、開票，投票結果由同額競選的55歲無黨籍候選人林有進順利當選。圖為民眾投票情形。（金門縣選委會提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日
金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選11日投、開票，投票結果由同額競選的55歲無黨籍候選人林有進順利當選。圖為民眾投票情形。（金門縣選委會提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選今天投票，投票結果選舉人數273人，投票人數17人，投票率6.23%，由同額參選的55歲無黨籍林有進獲17票當選村長。

金門縣選委會發布新聞表示，去年底金門縣五合一地方選舉，烏坵鄉大坵村第11屆村長由陳淑珠當選，但陳淑珠因個人因素在就職當日，也就是2022年12月25日向烏坵鄉公所提出辭職聲明書，烏坵鄉公所核准後，函報金門縣政府及金門選委會啟動補選程序。

縣選委依地方制度法第82條第4項規定，在3個月內完成補選，並於今天舉行補選投開票，55歲的林有進同額參選，獲得17票，當選大坵村長。

根據縣選委會選舉公報，陸戰隊領導士官52期畢業的林有進，曾任職烏坵鄉公所，擔任烏坵鄉代表會秘書16年、烏坵鄉第8屆代表。他的政見是「為大坵村爭取建設及地方老人福利」。

金門第6個鄉鎮烏坵鄉，東距金門本島117公里，分大、小坵2個自然村，相離1200公尺；大坵面積1.08平方公里、小坵面積1.02平方公里。（編輯：黃世雅）1120311

金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選結果11日出爐，同額競選的55歲無黨籍候選人林有進拿下17票，順利當選。圖為開票情形。（金門縣選委會提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日
金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選結果11日出爐，同額競選的55歲無黨籍候選人林有進拿下17票，順利當選。圖為開票情形。（金門縣選委會提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日
#林有進
#陳淑珠
#金門縣
陳淑珠
金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票德國國會團參訪竹科 關切2050淨零目標如何達成
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族