金門烏坵鄉大坵村長補選 林有進17票當選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選11日投、開票，投票結果由同額競選的55歲無黨籍候選人林有進順利當選。圖為民眾投票情形。（金門縣選委會提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選今天投票，投票結果選舉人數273人，投票人數17人，投票率6.23%，由同額參選的55歲無黨籍林有進獲17票當選村長。

金門縣選委會發布新聞表示，去年底金門縣五合一地方選舉，烏坵鄉大坵村第11屆村長由陳淑珠當選，但陳淑珠因個人因素在就職當日，也就是2022年12月25日向烏坵鄉公所提出辭職聲明書，烏坵鄉公所核准後，函報金門縣政府及金門選委會啟動補選程序。

縣選委依地方制度法第82條第4項規定，在3個月內完成補選，並於今天舉行補選投開票，55歲的林有進同額參選，獲得17票，當選大坵村長。

根據縣選委會選舉公報，陸戰隊領導士官52期畢業的林有進，曾任職烏坵鄉公所，擔任烏坵鄉代表會秘書16年、烏坵鄉第8屆代表。他的政見是「為大坵村爭取建設及地方老人福利」。

金門第6個鄉鎮烏坵鄉，東距金門本島117公里，分大、小坵2個自然村，相離1200公尺；大坵面積1.08平方公里、小坵面積1.02平方公里。（編輯：黃世雅）1120311