花現三芝 新北：三生步道吉野櫻中旬綻放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市景觀處今天表示，新北各地櫻花都逐漸綻放，三芝三生步道的吉野櫻將於3月中下旬綻放，因此，三芝區公所將於3月18、19日辦理賞櫻健行活動，歡迎大家參與。

新北市政府綠美化環境景觀處發布新聞稿表示，三芝區三生步道長度約2公里、沿途種植逾300株吉野櫻，盛開時花團錦簇，遠看呈現美麗的粉紅景觀，是許多人選擇出遊郊外踏青、假日優閒度過的好地方。

景觀處表示，三芝區公所辦理3月18、19日賞櫻健行活動，民眾除了到三生步道賞櫻，也可串聯走訪北海岸各地景點。

景觀處表示，推薦大家可以到三芝北8鄉道一處千坪水池田心子走走，晴天時，藍天白雲與青山綠樹倒映水田裡，像極了藝術大師水墨畫，還可以至富基漁港、後厝漁港及老梅石槽海岸步道等，感受新北青春山海線獨特魅力，漫遊北海岸。（編輯：方沛清）1120312