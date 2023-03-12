張麗善觀摩東京日照中心 盼長者獲得完整照護

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雲林縣長張麗善（中）日前率團參加日本東京食品展，還到東京武藏野市的日照中心觀摩，盼能提供雲林長者更完整的照護。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月12日

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（中央社記者黃國芳雲林縣12日電）雲林縣長張麗善日前率團參加日本東京食品展，還到東京武藏野市的日照中心觀摩，對於長輩保有尊嚴的洗澡設備，印象深刻，希望雲林長照或日照中心也能引進設備照護長輩。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，雲林縣人口老化，老人人口比例達20.12%，已達超高齡社會；張麗善日前率團參加東京食品展，並特地到東京武藏野市的一家社團法人日照中心觀摩，盼能提供雲林長者完整的照護。

張麗善指出，參訪日本東京武藏野市的日照中心，觀看照護員使用專門的洗澡設備用心為長者洗澡，不僅讓照護員可以輕鬆為長者清潔，還能保有長輩尊嚴。

縣府表示，張麗善看照護員操作洗澡設備後，也跟隨著指導親自操作一次，張麗善希望未來雲林長照或日照中心，也能夠普及這樣的設備。

東京武藏野市日照中心理事長黑竹光弘表示，透過自助、公助、共助的概念，日本目前力推「社區型照護」，主旨為協助高齡者與失智者能在熟悉的環境持續生活。

縣府指出，雲林為農業縣，除斗六、麥寮、虎尾有較大型工業區，就業機會較多，其他鄉鎮都以農漁業為生，工作機會少，造成人口外流、高齡化等問題。

張麗善表示，縣府目前積極開發新工業區，創造就業機會，盼能帶動人口回流，同時更要提前準備好面對人口高齡化的照護問題。（編輯：謝雅竹）1120312