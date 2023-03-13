議員批中國籍臨時工玩抖音 疑洩北市府資訊

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北13日電）民進黨台北市議員簡舒培指出，北市府所雇的中國籍臨時工竟連日在抖音上傳許多市長蔣萬安出席活動影片，還將承辦業務經手資料拍成影片，質疑公務資訊和民眾個資外洩。

台北市政府衛生局今天稍後將有完整說明，而市長蔣萬安上午接受聯訪時則表示，這名臨時工是透過勞動部的「安心就業方案」，以媒合的方式到衛生局工作，協助庶務跟搬運工作，不會接觸到市府機密資料。

蔣萬安說，這名臨時工去年8月聘進、目前已經離職，也會再次要求員工在上班時間不能從事非公務業務。

簡舒培昨天深夜在臉書發文表示，近來收到民眾爆料，指有一名台北市政府所雇用的中國籍臨時工，竟連日在中國短影音應用程式抖音上傳許多台北市長蔣萬安出席活動的影片，且還將承辦業務經手的資料拍攝成影片，認為北市府公務資訊及民眾個資外洩，已嚴重危害資安。

她指出，爆料者稱這名中國籍臨時工同時經營抖音與YouTube，在抖音上傳蔣萬安出席活動的影片，從1月至今共上傳12部，包括1月18日在北市府發紅包、農曆春節期間走訪艋舺夜市商圈和幾處宮廟，以及農曆年後的台北靈安社新春團拜、樂活夜櫻祭、出席台北燈節到北市府的數場記者會，甚至不忘tag「兩岸一家親」字眼。

值得注意的是，簡舒培說，這些關於蔣萬安行程影片裡，其中有8部影片的行程是 「不接受採訪」的，疑惑為何一名北市府中國籍臨時工會知道蔣萬安的行程，且還可如影隨行拍攝？爆料者質疑，此人在上班時間拍攝含北市府公務資料與市民個資的影片，並上傳到抖音，將應被妥善保管的資訊全都攤在網路上任人檢視，到底還拍了那些東西。

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簡舒培指出，根據台北市人事處與資訊局規定，北市府所有員工在上班時間不能從事與公務無關行為，也不能使用抖音軟體。

她質疑，蔣市府對此事竟然完全沒有反應，到底是完全不知情，還是故意裝瞎當沒看到？蔣萬安是否知道這名臨時工的身分？為何一個臨時工可如影隨形地跟著市長，蒐集並外洩北市府公務資訊和市民個資？如此無視職業操守甚或違法行為，蔣萬安是否該調查清楚，給市民一個交代。（編輯：李明宗）1120313